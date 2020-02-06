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Беларусь увеличила экспорт IT-услуг более чем на 21%
06.02.2020 11:07 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«По итогам за 2019 год темп роста ВВП Беларуси сложился на уровне 101,2%. В отраслевом разрезе по секции "Информация и связь" обеспечен прирост добавленной стоимости 9,3%. Удельный вес связи и информатизации в структуре ВВП по сравнению с 2018 годом увеличился на 0,8 процентного пункта и составил около 6%», - сообщает
Экспорт компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг в целом по Беларуси за 2019 год вырос на 21,4%.
Доходы от услуг почтовой деятельности и деятельности в области телекоммуникаций в целом по стране составили 3,669 млрд руб., темп роста к 2018 году - 108,9%.
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При этом планы по росту экспорта на минувший год составляли 12%.
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