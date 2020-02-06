ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

20 тонн медикаментов и средств защиты. В Китае ожидают второй самолёт гуманитарной помощи из Беларуси

06.02.2020 10:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Китае ожидают второй самолет гуманитарной помощи из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

20 тонн медикаментов и средств защиты. В Китае ожидают второй самолёт гуманитарной помощи из Беларуси

С военного аэродрома в Мачулищах накануне вылетел самолет ИЛ-76. На его борту 20 тонн медикаментов и средств защиты. Свой вклад внес и «Великий камень»: от индустриального парка передана тонна различных средств.  

«Наши летчики переполнены чувством гордости». Белорусы во второй раз едут в Китай с гуманитарным грузом (читать далее).   

20 тонн медикаментов и средств защиты. В Китае ожидают второй самолёт гуманитарной помощи из Беларуси

Это маски, респираторы, халаты. Беларусь стала первой страной, которая отправила в КНР ресурсы для помощи в борьбе с коронавирусом. Это было личное распоряжение главы государства.  

20 тонн медикаментов и средств защиты. В Китае ожидают второй самолёт гуманитарной помощи из Беларуси

Игорь Болотов, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:  
По согласованию с нашими коллегами сформирован груз. Определено, что в качестве груза будут загружены медицинские средства. Китайская сторона очень заинтересована в получении груза. Мы уверены, что эта помощь будет оказана и люди Китайской Народной Республики скажут нам спасибо. 

20 тонн медикаментов и средств защиты. В Китае ожидают второй самолёт гуманитарной помощи из Беларуси

Благодарность белорусской стороне и лично экипажу самолета выразил посол Китая в Беларуси Цуй Цимин.  

20 тонн медикаментов и средств защиты. В Китае ожидают второй самолёт гуманитарной помощи из Беларуси

Люди в материале: Игорь Болотов
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Китае ожидают второй самолет гуманитарной помощи из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   С военного аэродрома в...
 
Новости дня
Новости разные
 
ФПБ предлагает отрегулировать начисление пенсий работающим пенсионерам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика