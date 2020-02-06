|
20 тонн медикаментов и средств защиты. В Китае ожидают второй самолёт гуманитарной помощи из Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Китае ожидают второй самолет гуманитарной помощи из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С военного аэродрома в Мачулищах накануне вылетел самолет ИЛ-76. На его борту 20 тонн медикаментов и средств защиты. Свой вклад внес и «Великий камень»: от индустриального парка передана тонна различных средств.
Это маски, респираторы, халаты. Беларусь стала первой страной, которая отправила в КНР ресурсы для помощи в борьбе с коронавирусом. Это было личное распоряжение главы государства.
Игорь Болотов, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Благодарность белорусской стороне и лично экипажу самолета выразил посол Китая в Беларуси Цуй Цимин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 тонн медикаментов и средств защиты. В Китае ожидают второй самолёт гуманитарной помощи из Беларуси
Новости Беларуси. В Китае ожидают второй самолет гуманитарной помощи из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С военного аэродрома в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)