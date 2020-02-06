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Российские военные случайно пустили ракету в Крыму - им придется заплатить 490 тысяч долларов

06.02.2020 11:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Южный окружной военный суд согласился с выводами Крымского гарнизонного военного суда, по решению которого двое военнослужащих должны возместить Минобороны России ущерб от случайного пуска ракет в Крыму на сумму более 31 млн российских рублей (примерно 493 тысяч долларов). Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе суда.


Иллюстративное фото. Источник: wikipedia.org

«Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции за исключением вопросов, касающихся порядка взыскания судебных расходов, изменив решение суда только в этой части», — сообщили в суде.

Судом установлено, что из-за действий Николая Зверева и Алексея Чебанова произошел несанкционированный запуск двигателя находившейся в ангаре ракеты. В результате были полностью уничтожены две авиационные управляемые ракеты Х-29ТД стоимостью по 18,5 млн российских рублей, коллиматорное защитное устройство КЗУ-3 стоимостью с учетом износа на день ущерба 2,8 млн российских рублей. Также был поврежден корпус унифицированной компрессорной станции УКС-400В-П4М. Инцидент произошел 1 октября 2017 года.

Уточняется, что Минобороны обратилось с иском на 46,57 млн российских рублей (около 740 тысяч долларов). По решению суда, Зверев должен выплатить 15 млн рублей (около 240 тысяч долларов), Чебанов — 16 млн рублей (примерно 254 тысячи долларов).

В июне этот же суд назначил Звереву ограничение по военной службе на срок один год с удержанием 10% из его денежного довольствия в доход государства, а Чебанову — ограничение по службе на один год три месяца с удержанием 15% денежного довольствия.

 
 
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Военнослужащие пытались оспорить решение суда, но ничего не вышло.
 
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