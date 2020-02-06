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Российские военные случайно пустили ракету в Крыму - им придется заплатить 490 тысяч долларов
Источник материала: Tut.by
Южный окружной военный суд согласился с выводами Крымского гарнизонного военного суда, по решению которого двое военнослужащих должны возместить Минобороны России ущерб от случайного пуска ракет в Крыму на сумму более 31 млн российских рублей (примерно 493 тысяч долларов). Об этом в среду
«Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции за исключением вопросов, касающихся порядка взыскания судебных расходов, изменив решение суда только в этой части», — сообщили в суде.
Судом установлено, что из-за действий Николая Зверева и Алексея Чебанова произошел несанкционированный запуск двигателя находившейся в ангаре ракеты. В результате
Уточняется, что Минобороны обратилось с иском на 46,57 млн российских рублей (около 740 тысяч долларов). По решению суда, Зверев должен выплатить 15 млн рублей (около 240 тысяч долларов), Чебанов — 16 млн рублей (примерно 254 тысячи долларов).
В июне этот же суд назначил Звереву ограничение по военной службе на срок один год с удержанием 10% из его денежного довольствия в доход государства, а Чебанову — ограничение по службе на один год три месяца с удержанием 15% денежного довольствия.
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Военнослужащие пытались оспорить решение суда, но ничего не вышло.
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