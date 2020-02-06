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Лукашенко накануне визита в Сочи собрал совещание по работе энергокомплекса Беларуси

06.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко накануне визита в Сочи собрал совещание по работе энергокомплекса Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал сегодня совещание об обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией, — сказал Александр Лукашенко. — Это не только узкие вопросы. Они у всех на слуху — типа поставок нефти, газа, продуктовые войны, которые, к сожалению, стали привычными в последнее время».

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Глава государства отметил, что торговые конфликты между государствами-лидерами, страновой протекционизм и даже новый азиатский вирус влияют на мировую экономику, а значит, Беларусь не может игнорировать происходящее.

Глава государства поинтересовался, что есть в арсенале правительства для решения проблемных вопросов, как будут обеспечены рост валового внутреннего продукта, исполнение параметров бюджета, ценовая стабильность и самое главное — поступательный рост доходов всех слоев населения. «Ни от одной программы мы отказаться не можем. И не только потому, что этот год — год экзаменов», — добавил Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что в очередной раз возникли разногласия по энергетическим вопросам с ближайшим партнером — Россией. Это происходит регулярно уже на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства, заметил он. «Хотя при их подписании нам были даны твердые гарантии. К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн т нефти — по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тыс. — одна четверть. Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства», — сказал глава государства.

Он отметил, что Беларусь слишком часто вынуждена корректировать планы развития своей экономики. «Поэтому хотелось бы услышать о механизмах компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период не по своей вине. Требования известны — ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров», — обратил внимание белорусский лидер.

Президент также поинтересовался предложениями правительства по поиску альтернативных поставщиков энергоресурсов и надежных каналов их поставки. «Еще раз, уже публично, повторяю: все нефтеперерабатывающие заводы должны работать. Мы должны обеспечивать нефтепродуктами не только внутренний рынок, как это происходит теперь, но и наши обязательства по контрактам на внешних рынках, то есть продажу нефтепродуктов Европе, Украине, другим странам», — подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, 7 февраля Александр Лукашенко проведет в Сочи встречу с Президентом России Владимиром Путиным. На переговорах, в частности, будут обсуждаться поставки российских нефти и газа в Беларусь. О том, что нынешнее совещание — своеобразная сверка часов перед переговорами с российской стороной, говорит недавнее поручение Александра Лукашенко министру энергетики Виктору Каранкевичу. «Готовься. В четверг мне нужна ситуация по газу», — сказал ему глава государства, посещая во вторник Добруш.

Во время общения с журналистами в Добруше Президент заявил, что в переговорах наступил «некий момент истины». «Мы с ним создали эти добрые отношения (между Беларусью и Россией. — Прим. БЕЛТА). Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос», — сказал Александр Лукашенко.

«Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — пояснил глава государства. Он заявил, что в России не соглашаются на такие предложения и настаивают еще на существенной премии компаниям сверх того за поставку нефти в Беларусь. «А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии. Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?» — задал риторический вопрос Александр Лукашенко.

По словам Президента, Беларусь хочет честного, прозрачного и искреннего сотрудничества с Россией. «Не просим ничего дополнительно к тому, как они работают на Западе. Сегодня $127 за 1 тыс. куб.м газа предложили. Спотовые цены в Европе — до $100 газ стоит. Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем», — подчеркнул он.

«Поэтому не надо бояться. Надо налаживать отношения. Нам надо передать новому поколению то, что мы сделали (в прошлые годы по развитию двусторонних отношений с Россией. — Прим. БЕЛТА), притом в достойном виде», — резюмировал Александр Лукашенко.

https://www.belta.by/

 
 
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