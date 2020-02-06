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В США показали новый боевой вертолет - на кадрах он атакует ЗРК, похожий на С-400
Источник материала: Tut.by
Крупнейший американский производитель вертолетов Bell выпустил новое видео (вернее, графику) с демонстрацией возможностей своего новейшего ударно-разведывательного вертолета Bell 360 Invictus. Об этом
На кадрах видно, что геликоптер использует барражирующий боеприпас или «дрона-камикадзе». Последний может атаковать цель, маневрируя и не давая себя сбить.
Еще «Инвиктус» вооружен 20-миллиметровой автоматической пушкой и может брать на борт различные ракеты. Вертолет благодаря современным датчикам имеет высокую ситуационную осведомленность. Крейсерская скорость машины составит около 180 миль (333 километра) в час.
На кадрах ролика отчетливо видно, что барражирующий боеприпас поражает зенитно-ракетный комплекс. Силуэт последнего сильно напоминает российскую систему С-400 «Триумф».
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Машина использует «дронов-камикадзе».
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