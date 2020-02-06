Источник материала: Новости Волковыска

С начала 2020 года в Евросоюзе в силу вступили новые визовые правила, согласно которым, по информации портала profi.travel, пограничники будут чаще аннулировать визы туристам.

Такие строгие меры коснутся в первую очередь тех, кто нарушит правило «первого въезда», то есть, когда страна, выдавшая визу, не совпадёт с первой посещенной по этой визе страной Шенгенской зоны, пишет Польша24.

По данным туроператоров, на новогодних каникулах первые такие случаи уже произошли: из ЕС депортировали туристов, чьи документы были оформлены не только не в страну первого въезда, но даже и не в ту, где планировался отдых.

Эксперты напоминают, что ранее можно было получить визу либо в страну первого въезда, либо в страну наибольшего по срокам пребывания. Но если прежде в отдельных случаях на границе закрывали на это глаза, то в настоящий момент правило должно соблюдаться неукоснительно.

Напомним, что по новым правилам, тем туристам, кто за последние три года без нарушений использовал годовой шенген, сразу дадут двухлетний, а его обладатели смогут претендовать уже и на пятилетний. Только вот, чтобы получить документы на год, нужно сначала трижды побывать за границей с визой, оформленной точно под срок поездки.

Заявление на визу теперь можно подавать в электронном виде и за шесть месяцев до отъезда (ранее это можно было сделать только за три месяца). Одновременно с этим увеличилось максимальное время рассмотрения заявки на визу – до 45 дней в случае, если возникнет необходимость перепроверить информацию.