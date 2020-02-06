Обвал пророссийских настроений в Беларуси. Почему он произошел?

Юрий Дракохруст в блоге на радио Свабода (перевод: Белорусский партизан). Именно про обвал пророссийских настроений свидетельствуют данные опроса, проведенного в Беларуси в декабре 2019 года Белорусской аналитической мастерской (БАМ), пишетв блоге на радио(перевод: Белорусский партизан).





Были опрошены 1061 человек во всех регионах Беларуси, предельная ошибка репрезентативности 3.2%, контроль выборки осуществлялся по возрасту, региону и месту проживания (город/село).





Опрос проводился с 18 по 31 декабря 2019 года, после первых акций протеста против интеграции 7-8 декабря. Во время опроса 40.4% респондентов предпочли союз Беларуси и России, а 32% высказались за вступление Беларуси в Евросоюз.





В опросе в августе прошлого года соотношение было иным: 54.8% - за союз с Россией, 24.4% - за присоединение к ЕС.





Пиком пророссийских настроений в Беларуси был 2017 год, тогда доля сторонников союза с РФ составляла по опросам аж 70%.





Но с 2018 года началось снижение, с января 2018 года по август 2019 года количество сторонников белорусско-российского союза уменьшилось примерно на 10%, с 63.9% до 54.8%.





За последнее полугодие 2019 года темп снижения пророссийских настроений резко увеличился, доля сторонников интеграции с Россией преодолела психологически важный рубеж в 50%.





Ниже уровня до аннексии Крыма





Следует заметить, что в декабре 2019 года количество тех, кто выступал за союз с Россией, упало ниже уровня, на котором этот показатель был в период до аннексии Россией Крыма - в 2013 году.





Тогда этот показатель составлял 54%. Аннексия Крыма, война на востоке Украины, усилили пророссийские настроения, но сейчас маятник массовых настроений пошел в обратную сторону, перешагнув довоенный уровень.





Причины резкого падения пророссийских настроений в конце 2019 года очевидны. Это конфликты между Минском и Москвой по поводу "углубления интеграции", ограничения российской экономической помощи, резкие заявления белорусского руководства по поводу посягательств на белорусский суверенитет, агитация против интеграции со стороны белорусского гражданского общества.









Судя по всему, не последнюю роль сыграла и смена тона белорусских официальных СМИ. Согласно данным мониторинга БАЖ в 2019 году государственные медиа Беларуси стали гораздо менее пророссийскими.





Совместное воздействие этих факторов и дало такой эффект.





Таким образом акции протеста против "углубления интеграции" в декабре 2019 года отражали не только мнения нескольких тысяч их участников, но и существенный сдвиг в массовых мнениях, в установках сотен тысяч и миллионов белорусов.





Эту же тенденцию в массовом сознании отражали и действия белорусской власти, Александра Лукашенко, который не подписал программу "углубления интеграции".





Как мягкая белоруссизация стала твердой





Apriori реакция белорусского общества на конфликты между Минском и Москвой, на российское давление, могла быть и обратной: ой, как мы будем жить без России, они же братья, не даст Россия дешевых газа и нефти - пропадем, Лукашенко упорствует, а в результате мы обеднеем.





Такая логика привела бы не к снижению, а к росту пророссийских настроений. И многие факторы действовали в пользу этой логики: Беларусь очень зависима от России, много белорусов работает на предприятиях, работающих на российский рынок, в медиа-пространстве страны если не доминируют, то имеют огромный вес российские медиа, которые ретранслируют российский взгляд, в том числе и на двусторонние отношения.





Эти факторы могли бы стать определяющими, склонить чашу весов геополитического выбора в сторону России. Но не склонили, склонились они в другую сторону.





Надо сказать, что глава Белорусской аналитической мастерской профессор Вардамацкий еще год назад предсказывал именно ту реакцию общественного мнения, которую позже зафиксировали опросы: по его тогдашнему прогнозу интеграционная борьба вызовет падение пророссийских настроений.





"Мягкая белоруссизация может стать твердой в случае внешнего давления", - говорил тогда Вардамацкий.





Год назад опросы не проявляли четко этой тенденции, тогдашний свой прогноз Вардамацкий делал на основании предыдущего опыта.





По его словам, в 2006 году конфликты в двусторонних отношениях привели к снижению уровня пророссийских настроений. Нынешние опросы полностью подтвердили прогноз социолога.









За особые отношения, против слияния

Однако следует заметить, что общественное мнение - явление сложное и противоречивое.





В декабрьском 2019 года опросе БАМ задавался также вопрос о разных вариантах отношений с Россией:





«Беларусь и Россия должны быть независимыми, но дружественными странами - с открытыми границами, без виз и таможен»





«Отношения Беларуси и России должны быть такими же, как с другими странами - с закрытыми границами, с визами, таможнями»





«Объединение Беларуси и России в союзное государство»





«Вхождение Беларуси в Российскую Федерацию в качестве субъекта федерации».





В вопросе о выборе между союзом с РФ и вступлением Беларуси в ЕС - изменения кардинальные.



