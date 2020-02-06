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В воинской части под Минском солдат получил травму живота
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В воинской части в Минском районе солдат-срочник получил травму.
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Ефрейтору оказана экстренная медпомощь, состояние пострадавшего стабильное, он в сознании.
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Новости Беларуси. В воинской части в Минском районе солдат-срочник получил травму. По информации Минобороны, старший слесарь ремонтного взвода выполнял жёсткую...
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