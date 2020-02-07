Житель Калинковичей стрелял из обреза в авто на стоянке

Источник материала: Газета Авангард

Сыщики установили, кто может быть причастен к стрельбе по автомобилю на стоянке в Калинковичах, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.





Житель райцентра обратился в оперативно-дежурную службу Калинковичского РОВД 29 января. По его словам, ночью на неохраняемой стоянке кто-то повредил две правые двери, задние стекла, обшивку сидения и левой двери его BMW X-5.





Как выяснилось, неизвестный использовал огнестрельное оружие. «Об этом свидетельствовали вмятины на дверях, оставленные дробью. Кроме этого, нашли и предметы, относящиеся к оружейному арсеналу. Отрабатывая различные версии, правоохранители вышли на 41-летнего местного жителя, который мог быть причастен к повреждению иномарки», — рассказали в УВД.





Вскоре обнаружили и предполагаемое оружие. Гладкоствольный обрез был спрятан в подвале здания, находившегося по соседству с домом подозреваемого.





Правовую оценку инциденту дадут в Калинковичском РОСК, куда переданы материалы проверки для установления всех обстоятельств дела. Оружие направлено на баллистическую экспертизу в областное управление Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси по Гомельской области.