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Его сумки – в личных коллекциях Утяшевой, Топурии и Ёлки. Показываем, как работает белорусский дизайнер Макс Миронов
Источник материала: СТВ
Корреспонденты программы «Минск и минчане» – в мастерской известного белорусского дизайнера Макса Миронова. Здесь нет лоска и глянца – стучат швейные машины, пахнет клеем, то и дело включается пресс.
Естественно, всю самую сложную работу по изготовлению дизайнерских сумок он берет на себя.
Его сумки в личных коллекциях Ляйсан Утяшевой, Кэти Топурии и Ёлки. Желающие с ним посотрудничать выстраиваются в очередь, а столичные модницы в ожидании новой модели, как чуда.
Итак, небольшой мастер-класс.
Максим Миронов:
Еще несколько нехитрых манипуляций – и можно примерять аккуратную поясную «малышку»!
Сегодня за кожаными произведениями Макса Миронова буквально охотятся самые стильные женщины нашей страны и не только. Но 10 лет назад в это даже трудно было поверить!
Максим Миронов:
Сшил ее Максим для себя. Правда, у студента филиала экономического университета была совершенно иная цель – создать собственный экстрамодный бренд одежды, свое маленькое предприятие, которым он будет управлять.
Стоит заметить, что сегодня производителей одежды и аксессуаров немало, но единицам удается так громко заявить о себе. В чем же секрет Макса Миронова?
Одно из недавних мероприятий – совместный показ с Кэти Топурией на фэшн уик в Москве. Сложные и при этом лаконичные работы белорусского дизайнера как нельзя лучше подошли к премьерной линии одежды российской певицы.
На полках мастерской-студии – самые разные кожаные шедевры, от поясных сумок до объемных рюкзаков. К каждой модели у дизайнера особое отношение, но объединяет их одно.
Максим Миронов:
Первой оценивает задумки Максима, как правило, его муза и жена Юля.
А сын и вовсе частенько принимает участие в творческом процессе.
Максим Миронов:
Когда у папы-дизайнера и мамы-главного редактора выпадают свободные минутки, то вся творческая семья отправляется в очередной вояж.
Если хочешь, чтобы желание исполнилось, лучше оставить при себе, считает Максим Миронов. Делай, что должен – и будь что будет!
Максим Миронов:
О чем еще может мечтать дизайнер, который сумел выйти на мировой уровень? Все просто – о том, о чем мечтает каждый из нас. Например, оправиться в дальнюю поездку.
Максим Миронов:
Но даже там, на другом конце света, Макс Миронов будет думать о том, какой будет его следующая сумка. Потому что…
Максим Миронов:
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Его сумки – в личных коллекциях Утяшевой, Топурии и Ёлки. Показываем, как работает белорусский дизайнер Макс Миронов
Корреспонденты программы «Минск и минчане» – в мастерской известного белорусского дизайнера Макса Миронова. Здесь нет лоска и глянца – стучат швейные машины,...
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