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Фоторепортаж с празднования 120-летнего юбилея Жеребковичской школы Ляховичского района /фото будет дополнено/
09.02.2020 — Разное | Ляхавiцкi веснiк
Источник материала: Ляхавiцкi веснiк
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Фоторепортаж с празднования 120-летнего юбилея Жеребковичской школы Ляховичского района /фото будет дополнено/
Фоторепортаж с празднования 120-летнего юбилея Жеребковичской школы Ляховичского района /фото будет дополнено/
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