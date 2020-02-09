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Белорусские теннисистки пробились в финал Кубка федерации, победив сборную Нидерландов
09.02.2020 10:07 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
postnews.by
В рамках плей-офф Кубка федерации сборная Беларуси в драматическом матче, проходившем в Гааге, победила Нидерланды 3:2.
Сначала 7 февраля Кики Бертенс взяла вверх над Александрой Саснович, но в этот же день Арина Соболенко одолела Аранту Рус – 1:1.
8 февраля Арина Соболенко уступила в двух сетах Кики Бертенс. После этой встречи Нидерланды вышли вперед – 2:1.
Во второй встрече Александра Саснович сравняла счет, выиграв Аранты Рус – 2:2.
Судьба матча решилась в парной встрече, в которой Александра Саснович и Арина Соболенко дожали Кики Бертенс и Деми Схюрс – 3:2.
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В рамках плей-офф Кубка федерации сборная Беларуси в драматическом матче, проходившем в Гааге, победила Нидерланды 3:2.
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