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Белорусские теннисистки пробились в финал Кубка федерации, победив сборную Нидерландов

09.02.2020 10:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусские теннисистки пробились в финал Кубка федерации, победив сборную Нидерландов

postnews.by

В рамках плей-офф Кубка федерации сборная Беларуси в драматическом матче, проходившем в Гааге, победила Нидерланды 3:2.

Сначала 7 февраля Кики Бертенс  взяла вверх над Александрой Саснович, но в этот же день  Арина Соболенко одолела Аранту Рус – 1:1.

8 февраля Арина Соболенко уступила в двух сетах Кики Бертенс. После этой встречи Нидерланды вышли вперед – 2:1.

Во второй встрече Александра Саснович сравняла счет, выиграв Аранты Рус – 2:2.

Судьба матча решилась в парной встрече,  в которой Александра Саснович и Арина Соболенко дожали Кики Бертенс и Деми Схюрс – 3:2.

 
 
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В рамках плей-офф Кубка федерации сборная Беларуси в драматическом матче, проходившем в Гааге, победила Нидерланды 3:2.
 
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