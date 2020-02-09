Белорусские теннисистки пробились в финал Кубка федерации, победив сборную Нидерландов

Источник материала: Ежедневник



postnews.by

В рамках плей-офф Кубка федерации сборная Беларуси в драматическом матче, проходившем в Гааге, победила Нидерланды 3:2.

Сначала 7 февраля Кики Бертенс взяла вверх над Александрой Саснович, но в этот же день Арина Соболенко одолела Аранту Рус – 1:1.

8 февраля Арина Соболенко уступила в двух сетах Кики Бертенс. После этой встречи Нидерланды вышли вперед – 2:1.

Во второй встрече Александра Саснович сравняла счет, выиграв Аранты Рус – 2:2.

Судьба матча решилась в парной встрече, в которой Александра Саснович и Арина Соболенко дожали Кики Бертенс и Деми Схюрс – 3:2.