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Администрация президента проведет выездные приемы граждан и юрлиц

09.02.2020 14:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Администрация президента проведет выездные приемы граждан и юрлиц
Фото из открытых источников

С 11 по 14 февраля Администрация президента проведет приемы граждан и юридических лиц, в том числе выездные приемы в регионах, пишет БЕЛТА.

На 11 февраля (вторник) запланирована встреча с населением помощника президента – инспектора по Брестской области Анатолия Маркевича в Барановичах, помощника президента – инспектора по Витебской области Анатолия Линевича – в Орше, первого заместителя начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц – начальника управления письменных и электронных обращений Администрации президента Кристины Поболь – в Мостах.

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12 февраля (среда) глава Администрации президента Игорь Сергеенко выслушает граждан на предприятии СЗАО «БЕЛДЖИ» в Борисове. В этот же день прием граждан проведет помощник президента – инспектор по Минску Виталий Прима, мероприятие пройдет в администрации Ленинского района столицы.

13 февраля (четверг) состоится прием граждан заместителем главы Администрации президента Андреем Кунцевичем в Быхове. Также в четверг жители Добруша смогут встретиться с заместителем начальника главного идеологического управления – начальником управления идеологии и информационной политики главного идеологического управления Администрации президента Владимиром Матусевичем.

В пятницу, 14 февраля, в Березовке Лидского района обращения выслушает помощник президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович. В этот же день в Петрикове прием граждан проведет заместитель начальника управления руководящих кадров и государственных наград главного управления кадровой политики Администрации президента Алексей Гуйда.

Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов и организаций.

 
Теги: Минск
 
 
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