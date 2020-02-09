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Дмитрий Крутой о российской нефти: будем покупать по мировым ценам, чего и требовала Беларусь

09.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Дмитрий Крутой о российской нефти: будем покупать по мировым ценам, чего и требовала Беларусь

Первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой прокомментировал журналистам итоги прошедших 7 февраля переговоров на высшем уровне в Сочи.

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы, на чем и настаивала белорусская сторона, будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка, передает корреспондент БЕЛТА.

«Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке. Кстати, этого же в течение всех переговоров неоднократно требовали наш Президент, белорусская сторона. Что Беларуси не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже», — сказал Дмитрий Крутой.

По его словам, Президент России Владимир Путин согласился с этим подходом. «Более того, он пообещал, что российское правительство окажет всяческое содействие в нашей работе с российскими добывающими компаниями. Чтобы поставки нефти на белорусские НПЗ были именно на таких условиях, о которых я сказал выше», — уточнил первый вице-премьер.

Он обратил внимание, что российский нефтяной рынок очень неоднородный и констатировал, что по сути половину января стороны не находились в режиме переговоров из-за того, что у России продолжались новогодние каникулы. «Но теперь интенсивность контактов между нашими субъектами хозяйствования выросла. И мы видим, что в той же России примерно 100 млн т нефти из общего объема добывается и поставляется небольшими компаниями. Мы просто за много лет привыкли, что нефть в Беларусь поставляет в основном большая пятерка — «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть» и другие компании, — отметил Дмитрий Крутой. — С ними тоже переговоры будут, конечно, в обязательном порядке продолжаться. Уже в ближайшие дни министр энергетики России пообещал с ними всеми встретиться, обозначить новые условия работы на белорусском рынке и оказать всяческое содействие в скорейшем заключении ценовых контрактов. Но при этом и концерн «Белнефтехим», и наши НПЗ продолжат работу с абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка. Буквально на следующей неделе такие переговоры уже начнем».

Первый вице-премьер также рассказал, что, как показали январские дебаты, определенным ограничением было то, что белорусский рынок рассматривался для российских нефтедобывающих компаний как экспортный. «Существовали определенные ограничения по допуску к транзитной трубе «Транснефти». Президент России пообещал эти все ограничения снять. Они установлены для всех экспортных рынков и поставок его отдельным указом. На Беларусь этот указ не будет распространяться. То есть любая компания, которой будет выгодно и интересно работать с нашими НПЗ, получит допуск к трубе, транзиту, поставкам через «Транснефть» как агента. Здесь никаких ограничений не будет. И мы ожидаем, что интерес к нашей стране и рынку со стороны этих — более мелких и среднего уровня — субъектов повысится, и мы сможем в скором времени эти контракты заключить», — заявил Дмитрий Крутой.

Он также сообщил, что Владимир Путин назначил Дмитрия Козака ответственным по работе с Беларусью на нефтяном рынке. Ныне заместитель руководителя Администрации Президента России, до недавнего времени он курировал энергетическую сферу на посту вице-премьера. «Ему специфика всех наших взаимоотношений знакома и он пообещал на своем уровне, если необходимо, координировать и оперативно решать все возникающие вопросы. Но мы ожидаем (это большой прорыв наших текущих договоренностей), что вскоре эта нефтяная проблема решится полностью», — резюмировал Дмитрий Крутой.
 
Цена российского газа для Беларуси в $127 за 1 тыс. куб.м определена как базовый вариант
 
Дмитрий Крутой о российской нефти: будем покупать по мировым ценам, чего и требовала Беларусь

 
Цена российского газа для Беларуси в $127 за 1 тыс. куб.м при поставках в марте-декабре текущего года определена как базовый вариант. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой, комментируя итоги прошедших 7 февраля в Сочи переговоров на высшем уровне, передает корреспондент БЕЛТА.»По газу министр энергетики России Александр Новак очень подробно информировал президентов о текущем состоянии мирового рынка, тех тенденциях, которые сегодня происходят и влияют в целом на рынок газа. Антагонизма здесь никакого не было. И в отношении Беларуси в конечном итоге президенты договорились, что в 2020 году условия будут не хуже 2019 года (в 2019 году цена на газ для Беларуси являлась фиксированной и составляла $127 за 1 тыс. куб.м на границе. — Прим. БЕЛТА)», — заявил первый вице-премьер.

По его словам, профильные министры совместно с «Газпромом» в ближайшие недели продолжат переговоры. «Возможно произойдет какая-то небольшая корректировка. Но в целом, я думаю, что здесь договоренности достигнуты. Стороны готовы к дальнейшему конструктивному общению на основании тех расчетов, которые есть на сегодняшний день», — сказал Дмитрий Крутой.

Отвечая на уточняющий вопрос БЕЛТА, означает ли это, что цена на российский газ для Беларуси в 2020 году будет именно $127, первый вице-премьер отметил, что эта цифра «звучит как базовая на сегодняшний день в наших переговорах». «Но я говорю, что, учитывая специфику и тенденции, которые происходят на мировых рынках (особенность газового рынка в том, что есть долгосрочные контракты со сторонами, есть спотовые цены, есть привязка многих контрактов к нефтяным котировкам, которые меняются, и газовые цены корректируются с определенным лагом от 6 до 9 месяцев), всю комбинацию этих факторов, условий сейчас профильные эксперты оценят. На переговорах с «Газпромом», конечно, мы будем добиваться небольшой корректировки в нашу пользу, но, как базовый вариант, цена $127 на самом деле зафиксирована уже на уровне президентов», — пояснил Дмитрий Крутой.

Он также рассказал, что переговоров по цене на газ в 2021 году стороны пока не вели: «Сейчас поставлена задача, учитывая, что у нас газовый контракт есть пока только на два месяца — январь и февраль, все-таки решить эту проблему на март-декабрь (2020 года. — Прим. БЕЛТА)».

 
Правительства Беларуси и России обсудят условия кредита на строительство БелАЭС
 
Дмитрий Крутой о российской нефти: будем покупать по мировым ценам, чего и требовала Беларусь

 
Правительства Беларуси и России обсудят условия кредита на строительство БелАЭС. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой, комментируя итоги прошедших 7 февраля в Сочи переговоров на высшем уровне, передает корреспондент БЕЛТА.»Очень много времени президенты уделили рассмотрению ситуации со строительством атомной электростанции в Островце. На сегодняшний день это, наверное, самый значимый совместный интеграционный проект. По первому блоку мы сейчас подходим к очень важной стадии пусконаладочных работ. Понятно, что здесь очень важно тщательно двигаться и выверять все шаги очень скрупулезно, — отметил первый вице-премьер. — Поручено до конца февраля всем ответственным (и «Росатом», и наше Министерство энергетики) положить уже окончательный график завершения работ по первому блоку».

«Плюс на уровне правительств должны состояться переговоры по обсуждению условий кредита на финансирование станции. С учетом определенной сдвижки сроков, которая уже произошла», — заявил Дмитрий Крутой.

Он напомнил, что, как неоднократно подчеркивал и Президент Беларуси, БелАЭС должна быть самой безопасной станцией. «Поэтому никакой спешки здесь не должно быть. Все должно быть очень тщательно выверено», — сказал первый вице-премьер.

Отвечая на уточняющий вопрос БЕЛТА насчет изменения условий кредита, Дмитрий Крутой пояснил, что это пока предмет переговоров и профильных ведомств, и министерств финансов. «Здесь очевидное решение с учетом небольшой задержки сроков. Мы просим отложить время начала выплат по кредиту. Плюс мы просим, чтобы не нести дополнительные нагрузки, раздвинуть срок этого кредита и несколько снизить процентную ставку, приведя ее в соответствие примерно с теми контрактами, которые существуют у «Росатома» в других странах. Может быть небольшая корректировка процентной ставки. Но пока здесь об окончательных договоренностях говорить рано, еще должны серьезно поработать эксперты», — сказал он.

Как сообщалось, 25 ноября 2011 года было подписано межправительственное соглашение о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции, предусматривающее выделение до $10 млрд. Средства предоставлены для финансирования 90% стоимости работ по генконтракту на строительство АЭС. Еще 10% оплачивает белорусская сторона.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область).

 
Не только нефть и газ — Дмитрий Крутой позитивно высказался о белорусско-российском торговом сотрудничестве
 
Дмитрий Крутой о российской нефти: будем покупать по мировым ценам, чего и требовала Беларусь
 
Первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой позитивно высказался о белорусско-российском сотрудничестве в торговой сфере. Об этом он заявил сегодня журналистам, комментируя итоги прошедших 7 февраля в Сочи переговоров на высшем уровне, передает корреспондент БЕЛТА.»Переговоры в Сочи прошли в конструктивном, нормальном и абсолютно рабочем ключе. В течение дня мы несколько раз встречались с российскими коллегами в разных форматах», — рассказал Дмитрий Крутой, который также был в числе переговорщиков с белорусской стороны.

По его словам, на уровне президентов обсуждалась очень широкая повестка двусторонних отношений. «Журналисты на самом деле попытались свести результаты переговоров только к нефтегазовой сфере. Но президенты очень много времени уделили результатам внешней торговли между нашими странами за прошлый год», — отметил Дмитрий Крутой.

Он привел данные, что экспорт Беларуси в Россию по итогам прошлого года вырос на 4,5%. «Это пока предварительные данные Белстата. В деньгах это — плюс $600 млн. Это значит, что в принципе наши товары востребованы в России. И в принципе сотрудничество именно в торговой сфере в целом развивается неплохо. Данную тенденцию правительствам поручено всячески продолжать и закреплять», — заявил первый вице-премьер.

Дмитрий Крутой также рассказал, что очень много времени президенты уделили рассмотрению ситуации со строительством атомной электростанции в Островце с учетом планируемого в скором времени завершения работ по первому энергоблоку. Кроме того, на уровне правительств должны состояться переговоры по обсуждению условий кредита на финансирование станции.

Первый вице-премьер озвучил и подробности о достигнутых договоренностях в отношении поставок в Беларусь российских нефти и газа.

«Российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке. Кстати, этого же в течение всех переговоров неоднократно требовали наш Президент, белорусская сторона. Что Беларуси не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже», — сказал Дмитрий Крутой.

Президент России Владимир Путин согласился с этим подходом и пообещал содействие в работе с российскими добывающими компаниями, в том числе в части поставок через «Транснефть». Он также назначил ответственным по работе с Беларусью на нефтяном рынке Дмитрия Козака, который до недавнего времени курировал энергетическую сферу на посту вице-премьера, а ныне является заместителем руководителя Администрации Президента России.

Что касается цены российского газа для Беларуси, то в Сочи было решено, что условия будут не хуже 2019 года, когда данный энергоресурс поставлялся в страну по $127 за 1 тыс. куб.м. Эта цифра определена как базовая на сегодняшний день в переговорах сторон. Однако, сказал первый вице-премьер, присутствуют определенные специфика и тенденции, которые происходят на мировых рынках, и профильные эксперты в ближайшее время оценят всю комбинацию этих факторов. «На переговорах с «Газпромом», конечно, мы будем добиваться небольшой корректировки в нашу пользу, но, как базовый вариант, цена $127 на самом деле зафиксирована уже на уровне президентов, — пояснил Дмитрий Крутой. — Поставлена задача, учитывая, что у нас газовый контракт есть пока только на два месяца — январь и февраль, все-таки решить эту проблему на март-декабрь (2020 года. — Прим. БЕЛТА)».

 
 
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Первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой прокомментировал журналистам итоги прошедших 7 февраля переговоров на высшем уровне в Сочи....
 
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