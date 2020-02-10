Вкусно и просто. Каша «Крестьянская» в мультиварке

Ингредиенты

Горох 180 мл Крупа перловая 180 мл Масло сливочное (можно растительное) 20–30 г Соль, специи по вкусу Вода 360–380 мл

Перловую крупу и горох желательно залить холодной водой и оставить на несколько часов, можно и на ночь.

Лук и морковь очищаем, лук нарезаем кубиками, а морковь натираем на крупной терке. Кладем овощи на дно чаши мультиварки, добавляем кусочек сливочного масла

Сливаем воду с гороха и перловки, высыпаем всю крупу в чашу. Заливаем водой, добавляем соль и специи. Готовим в режиме «Плов» до сигнала. Приятного аппетита!

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