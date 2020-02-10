Вкусно и просто. Каша «Крестьянская» в мультиварке

Ингредиенты
|Горох
|180 мл
|Крупа перловая
|180 мл
|Масло сливочное (можно растительное)
|20–30 г
|Соль, специи
|по вкусу
|Вода
|360–380 мл
Перловую крупу и горох желательно залить холодной водой и оставить на несколько часов, можно и на ночь.
Лук и морковь очищаем, лук нарезаем кубиками, а морковь натираем на крупной терке. Кладем овощи на дно чаши мультиварки, добавляем кусочек сливочного масла
Сливаем воду с гороха и перловки, высыпаем всю крупу в чашу. Заливаем водой, добавляем соль и специи. Готовим в режиме «Плов» до сигнала. Приятного аппетита!