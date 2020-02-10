ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вкусно и просто. Каша «Крестьянская» в мультиварке

10.02.2020 06:30 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Каша «Крестьянская» в мультиварке

Фото: realcooks.ru

Ингредиенты

Горох 180 мл
Крупа перловая 180 мл
Масло сливочное (можно растительное) 20–30 г
Соль, специи по вкусу
Вода 360–380 мл

Перловую крупу и горох желательно залить холодной водой и оставить на несколько часов, можно и на ночь.

Лук и морковь очищаем, лук нарезаем кубиками, а морковь натираем на крупной терке. Кладем овощи на дно чаши мультиварки, добавляем кусочек сливочного масла

Сливаем воду с гороха и перловки, высыпаем всю крупу в чашу. Заливаем водой, добавляем соль и специи. Готовим в режиме «Плов» до сигнала. Приятного аппетита!

РЕКЛАМА

Читайте intex-press.by
на Яндекс Новости
на Яндекс Дзен
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предлагаем приготовить очень вкусную, ароматную и сытную кашу. А если заменить сливочное масло на растительное, то получится постное блюдо.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лос-Анджелесе раздают «Оскары». Брэд Питт и Лора Дерн свои уже получили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика