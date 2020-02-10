Заместитель Главы Администрации Президента Беларуси Андрей Кунцевич проведет прием граждан в Быховском районе

Источник материала: Маяк Преднепровья

13 февраля 2020 года с 13-00 часов личный выездной прием граждан и представителей юридических лиц в Быховском районе проведет заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь КУНЦЕВИЧ Андрей Михайлович.

Место проведения приема: г. Быхов, ул. Ленина, д. 31, административное здание Быховского районного исполнительного комитета, конференц-зал.

Предварительная запись на прием производится в отделе по работе с обращениями граждан и юридических лиц Быховского райисполкома по рабочим дням с 8-00 до 14-00 и с 14-00 до 17-00 в кабинете № 14, а также по телефонам 79-640, 79-699 в это же время.