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Заместитель Главы Администрации Президента Беларуси Андрей Кунцевич проведет прием граждан в Быховском районе

10.02.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Заместитель Главы Администрации Президента Беларуси Андрей Кунцевич проведет прием граждан в Быховском районе13 февраля 2020 года с 13-00 часов личный выездной прием граждан и представителей юридических лиц в Быховском районе проведет заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь КУНЦЕВИЧ Андрей Михайлович.

Место проведения приема: г. Быхов, ул. Ленина, д. 31, административное здание Быховского районного исполнительного комитета, конференц-зал.

Предварительная запись на прием производится в отделе по работе с обращениями граждан и юридических лиц Быховского райисполкома по рабочим дням с 8-00 до 14-00 и с 14-00 до 17-00 в кабинете № 14, а также по телефонам 79-640, 79-699 в это же время.

 
 
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13 февраля 2020 года с 13-00 часов личный выездной прием граждан и представителей юридических лиц в Быховском районе проведет заместитель
 
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