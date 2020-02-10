Источник материала: Асiповiцкi край

Беларусь и Венгрия будут обмениваться опытом в области оздоровительного туризма. Об этом сообщил заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Александр Кильчевский во время белорусско-венгерского семинара «Оздоровительный туризм», передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы должны обмениваться опытом организации оздоровительного туризма. Думаю, этот опыт будет очень полезен и нам, и нашим венгерским коллегам. У нас есть большой взаимный интерес для развития этого направления, — сказал Александр Кильчевский. — Полагаю, данный семинар станет отправной точкой на пути формирования долговременной совместной программы обмена опытом, построения дорожной карты развития новых областей взаимодействия наших стран, расширит возможность участия в европейских программах и организации совместного бизнеса».

Заместитель председателя Президиума НАН подчеркнул, что Беларусь и Венгрия располагают богатыми природными ресурсами и имеют огромный потенциал для развития оздоровительного туризма. «Особую актуальность в настоящее время приобретает гармонизация стандартов в области оздоровления минеральными и термальными водами», — обратил внимание он.

«В Венгрии есть лечебные и термальные воды, и это очень полезно для туризма. Население страны составляет около 10 млн, при этом в 2019 году ее посетили примерно 16 млн иностранных туристов. Мы хотели бы познакомить белорусов с Венгрией и узнать больше о возможностях Беларуси. В последнее время Беларусь много сделала для развития туризма, и нам тоже есть чему поучиться у вас», — отметил посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора.

Как сообщили в посольстве, Венгрия входит в число пяти самых богатых термальными водами стран мира. Сегодня там насчитывается около 1,3 тыс. скважин с термальной водой, при этом около 300 из них используются для купания. Большинство лечебных вод Венгрии применяют для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, женских и кожных болезней, а также заболеваний почек, нарушения обмена веществ и пищеварения.

В Беларуси также есть месторождения минеральных вод. Институт физиологии НАН проводит научные исследования в области эффективности их использования для оздоровления человека. Изучение качества воды имеет большое значение для оздоровительного туризма. «Более 100 белорусских санаториев были сертифицированы институтом на предмет использования воды из имеющихся скважин для питья. Оценивались качество воды, минерализация, дополнительные включения», — рассказал директор института Сергей Губкин.

Белорусско-венгерский семинар «Оздоровительный туризм» проходит сегодня в Минске. В его работе принимают участие ученые, специалисты по оздоровительному туризму, представители санаторно-курортных учреждений. Цель семинара — определение перспективных направлений сотрудничества Беларуси и Венгрии в сфере туризма.

Источник: БЕЛТА