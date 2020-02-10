«Рекомендую использовать пропитки без содержания силикона». Чистим замшевую обувь

Источник материала: СТВ

Настоящие мастера умеют превратить банальное занятие, вроде чистки обуви, в искусство. Некоторые из них готовы делиться секретами ремесла, чем и воспользовались корреспонденты СТВ.





Для ухода за замшевой обувью приобретите специальную щетку. Совершая короткие взмахи в одном направлении, удалите с поверхности грязь и пыль.

Максим Духленков, мастер по уходу и реставрации обуви:

Сильно давить нет смысла, потому что если на замше очень хороший ворс, он поднимется. Там буквально несколько движений, и будет видно.





Роль крема играет спрей. Он бывает цветной. Если вы не уверены в цвете вашей обуви, возьмите бесцветный.

Максим Духленков:

Один раз обработать замшевую обувь – это неправильно, этого мало. У замши есть эффект накопления, и поэтому я рекомендую использовать пропитки без содержания силикона. И наносить желательно 3-4 слоя.





Чтобы ваша обувь сохранила свой внешний вид надолго, старайтесь ухаживать за ней ежедневно. Если вы будете правильно чистить обувь, она будет не только выглядеть замечательно, но и дольше вам прослужит.



