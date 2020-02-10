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«Рекомендую использовать пропитки без содержания силикона». Чистим замшевую обувь

10.02.2020 17:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Настоящие мастера умеют превратить банальное занятие, вроде чистки обуви, в искусство. Некоторые из них готовы делиться секретами ремесла, чем и воспользовались корреспонденты СТВ.

«Рекомендую использовать пропитки без содержания силикона». Чистим замшевую обувь

Для ухода за замшевой обувью приобретите специальную щетку. Совершая короткие взмахи в одном направлении, удалите с поверхности грязь и пыль.

Максим Духленков, мастер по уходу и реставрации обуви:
Сильно давить нет смысла, потому что если на замше очень хороший ворс, он поднимется. Там буквально несколько движений, и будет видно.

«Рекомендую использовать пропитки без содержания силикона». Чистим замшевую обувь

Роль крема играет спрей. Он бывает цветной. Если вы не уверены в цвете вашей обуви, возьмите бесцветный.

Максим Духленков:
Один раз обработать замшевую обувь – это неправильно, этого мало. У замши есть эффект накопления, и поэтому я рекомендую использовать пропитки без содержания силикона. И наносить желательно 3-4 слоя.

«Рекомендую использовать пропитки без содержания силикона». Чистим замшевую обувь

Чтобы ваша обувь сохранила свой внешний вид надолго, старайтесь ухаживать за ней ежедневно. Если вы будете правильно чистить обувь, она будет не только выглядеть замечательно, но и дольше вам прослужит.

«Рекомендую использовать пропитки без содержания силикона». Чистим замшевую обувь

Люди в материале: Максим Духленков
 
 
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Настоящие мастера умеют превратить банальное занятие, вроде чистки обуви, в искусство. Некоторые из них готовы делиться секретами ремесла, чем и воспользовались...
 
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