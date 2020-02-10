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«Рекомендую использовать пропитки без содержания силикона». Чистим замшевую обувь
Источник материала: СТВ
Настоящие мастера умеют превратить банальное занятие, вроде чистки обуви, в искусство. Некоторые из них готовы делиться секретами ремесла, чем и воспользовались корреспонденты СТВ.
Для ухода за замшевой обувью приобретите специальную щетку. Совершая короткие взмахи в одном направлении, удалите с поверхности грязь и пыль.
Роль крема играет спрей. Он бывает цветной. Если вы не уверены в цвете вашей обуви, возьмите бесцветный.
Чтобы ваша обувь сохранила свой внешний вид надолго, старайтесь ухаживать за ней ежедневно. Если вы будете правильно чистить обувь, она будет не только выглядеть замечательно, но и дольше вам прослужит.
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Настоящие мастера умеют превратить банальное занятие, вроде чистки обуви, в искусство. Некоторые из них готовы делиться секретами ремесла, чем и воспользовались...
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