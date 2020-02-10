ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сильный ветер с порывами. Чего ждать белорусам от циклона «Сиара»

10.02.2020 21:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси. На большей части территории – сильный ветер с порывами свыше 20 метров в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный ветер с порывами. Чего ждать белорусам от циклона «Сиара»

Наша страна, как и большинство европейских государств, находится в орбите шторма «Сиара», но по мере его смещения на север Скандинавского полуострова стихия будет ослабевать.

Анастасия Ярощик-Корниенко сверила прогнозы синоптиков.

В выходные в Европу со стороны Северной Америки ворвался шторм. В Германии его назвали «Сабиной», в Великобритании – «Сиарой», в честь шотландских горцев. Кстати, в 2020 году циклоны получают женские имена, а антициклоны – мужские.

Сильный ветер с порывами. Чего ждать белорусам от циклона «Сиара»

Этот вихрь уже отмечен как один из самых крупных в истории метеонаблюдения. «Сиара» сначала взяла курс на Великобританию, затем свернула в сторону Бельгии, Нидерландов, Германии, Швеции и Норвегии.

Сильный ветер с порывами. Чего ждать белорусам от циклона «Сиара»

Британская королева Елизавета II из-за сильного ветра отменила традиционное воскресное посещение церковной службы. Не работают парки. Во Франции закрыта для посещения Эйфелева башня. В аэропортах отменены сотни рейсов. Города утопают в проливных дождях.

Сильный ветер с порывами. Чего ждать белорусам от циклона «Сиара»

Непогода как спички ломает деревья. Пострадало железнодорожное и автосообщение. Более 20 тысяч домов остались без электричества. Большегрузы улетают с автотрасс как игрушечные.

Сильный ветер с порывами. Чего ждать белорусам от циклона «Сиара»

Известно и о человеческих жертвах. На горнолыжном курорте в Польше ветер сорвал крышу проката лыж. Два человека погибли. Волны с многоэтажку захватывают пляжи. В некоторых местах шторм разогнался до 170 километров в час.

Сильный ветер с порывами. Чего ждать белорусам от циклона «Сиара»

Александр Беганский, начальник службы метеопрогнозов Белгидромета:
Центр циклона сформировался над Атлантикой. Утром понедельника был возле побережья Норвегии, сейчас центр располагается практически над севером Скандинавского полуострова.

Сильный ветер с порывами. Чего ждать белорусам от циклона «Сиара»

Оптимисты в непогоде пытаются найти плюсы. Одни, что называется, ловят экстремальную волну, вторые и вовсе ставят рекорды. Самолет Boeing 747 долетел из Нью-Йорка в Лондон менее чем за 5 часов (на 70 минут быстрее обычного рейса). Разогнаться свыше 1 300 километров в час лайнеру помог сильный ветер.

Сильный ветер с порывами. Чего ждать белорусам от циклона «Сиара»

Штормовой нрав «Сиары» уже почувствовали в Беларуси. В некоторых местах порывы ветра достигают 22 метров в секунду.

Сильный ветер с порывами. Чего ждать белорусам от циклона «Сиара»

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Еще с утра на этом месте была остановка. Всего за 30 секунд сильный ветер вырвал с корнем металлическую конструкцию.

Сильный ветер с порывами. Чего ждать белорусам от циклона «Сиара»

Ирина только отошла от остановки, как вдруг металлическая конструкция взлетела вверх как шарик. По чистой случайности в радиусе ее приземления никого не оказалось.

Сильный ветер с порывами. Чего ждать белорусам от циклона «Сиара»

Остановка немного шаталась, а потом поднялась на одну сторону и ее выбросило. Полетели стекла, но людей не задело, слава богу.

Сильный ветер с порывами. Чего ждать белорусам от циклона «Сиара»

По всей стране объявлен оранжевый уровень опасности. Беларусь, как и большинство европейских государств, находится в орбите шторма. Но по мере его смещения на север Скандинавского полуострова стихия будет ослабевать.

Белгидромет о прогнозе на ближайшие дни: «Ожидается неустойчивая погода»

В режиме ожидания находятся экстренные службы и энергосистема страны.

Сильный ветер с порывами. Чего ждать белорусам от циклона «Сиара»

Александр Мальков, начальник сектора ГПО «Белэнерго»:
В основной сети и в распределительных электрических сетях не наблюдаются массовые отключения. Это связано с тем, что заблаговременно были проведены все мероприятия для повышения устойчивости работы сетей. Все появляющиеся минимальные отключения устраняются сразу же оперативными бригадами в минимальные сроки.

Сильный ветер с порывами. Чего ждать белорусам от циклона «Сиара»

Ураган, дождь, град, затем снег. Этот природный коктейль приправлен еще и зимним минусом.

В ГАИ рассказали, как безопасно вести машину во время оранжевого уровня опасности

Впрочем, есть в погоде и что-то из рода традиции. В конце зимы и начале весны, как правило, к нам прилетают штормовые циклоны. Как показывает практика, в этом деле главное не расслабляться.

Сильный ветер с порывами. Чего ждать белорусам от циклона «Сиара»

Люди в материале: Александр Беганский, Анастасия Ярощик-Корниенко, Александр Мальков
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси. На большей части территории – сильный ветер с порывами свыше 20 метров в секунду, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Мінску загінула 4-гадовая дзяўчынка-кітаянка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика