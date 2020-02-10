Турция сбила сирийский вертолет в ответ на обстрел своих военных

«Вооруженные силы Турции нанесли удары по 115 целям армии режима Башара Асада. По предварительным данным, поражена 101», — сказано в сообщении.





По данным ведомства, уничтожены три танка, две артиллерийско-минометные позиции, а также сбит вертолет сирийской армии.





«Турция дала молниеносный ответ на атаки режима в соответствии с правилами ведения войны и законным правом на самооборону», — отметили в ведомстве.



