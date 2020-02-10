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Турция сбила сирийский вертолет в ответ на обстрел своих военных

10.02.2020 21:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вооруженные силы Турции нанесли удары по 115 целям сирийской армии в ответ на обстрел, в результате которого погибли пятеро турецких военных, сообщаетAnadolu со ссылкой на Министерство обороны страны.

«Вооруженные силы Турции нанесли удары по 115 целям армии режима Башара Асада. По предварительным данным, поражена 101», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, уничтожены три танка, две артиллерийско-минометные позиции, а также сбит вертолет сирийской армии.

«Турция дала молниеносный ответ на атаки режима в соответствии с правилами ведения войны и законным правом на самооборону», — отметили в ведомстве.

Ранее Министерство национальной обороны Турции сообщило, что по меньшей мере пять турецких военнослужащих погибли 10 февраля в результате обстрела в сирийском Идлибе, пишет TUT.BY.
 
 
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Вооруженные силы Турции нанесли удары по 115 целям сирийской армии в ответ на обстрел, в результате которого погибли пятеро турецких военных, сообщаетAnadolu со...
 
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