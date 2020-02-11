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Лукашенко подписал указ о льготах для служивших в армии
11.02.2020 06:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
10 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 48 «О повышении уровня социальной защиты граждан в связи с призывом на срочную военную службу, службу в резерве», сообщает пресс-служба главы государства. В указ вошли предложения, которые озвучивались ранее, — об учете срока службы в страховой стаж, льготах при поступлении для отслуживших в армии и др.
Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY
В пресс-службе президента пояснили, что принятие указа позволит повысить социальную защиту лиц, призванных на срочную военную службу, службу в резерве.
Минобороны опубликовало информацию об «очередном пакете социальных гарантий для тех, кто отслужил в армии», на одной картинке.
Фото: t.me/modmilby
В последнее время в стране разными способами пытаются привлечь молодых людей к службе в армии. Летом прошлого года был принят так называемый закон об отсрочках, осенью стали говорить о льготах и скидках, которые хотят ввести для отслуживших в армии, а на прошлой неделе в Беларуси изменились требования к состоянию здоровья призывников.
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10 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 48 «О повышении уровня социальной защиты граждан в связи с призывом на срочную военную службу,...
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