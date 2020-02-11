ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ветераны Ленинского района г. Бреста провели пленум

11.02.2020 20:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Ушедший год был наполнен мероприятиями, посвященными 1000-летию Бреста и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. На пленуме подвели итоги работы районного Совета ветеранов за 2019 год, утвердили план подготовки и празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Ветераны Ленинского района г. Бреста провели пленум

Председатель Совета ветеранов Ленинского района Валентина Дмитриевна Карпук рассказала о проведенных мероприятиях к этим знаменательным датам, о межведомственной работе по улучшению условий жизни и быта нуждающихся в помощи ветеранов и пожилых граждан.

Ветераны Ленинского района г. Бреста провели пленум

Заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста Светлана Козлович вручила знак «1000 гадоў Брэсту» пропагандисту патриотического объединения «Память» Николаю Александровичу Просмыцкому. За плодотворную работу с молодежью чествовали ветерана Великой Отечественной войны Ивана Семеновича Долгова. Лидию Сергеевну Дракину, члена президиума Совета ветеранов и ветерана Великой Отечественной войны Николая Никитовича Мельника, тепло поздравили с Днем рождения.

Ветераны Ленинского района г. Бреста провели пленум

На пленуме было принято решение достойно встретить 75-летие Победы. Главное, чтобы все ветераны были охвачены вниманием и заботой, как со стороны властей, так и со стороны предприятий, организаций, учреждений образования.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Ушедший год был наполнен мероприятиями, посвященными 1000-летию Бреста и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. На пленуме подвели...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трудиться до победы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика