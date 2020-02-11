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Ветераны Ленинского района г. Бреста провели пленум
11.02.2020 20:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ушедший год был наполнен мероприятиями, посвященными 1000-летию Бреста и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. На пленуме подвели итоги работы районного Совета ветеранов за 2019 год, утвердили план подготовки и празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Председатель Совета ветеранов Ленинского района Валентина Дмитриевна Карпук рассказала о проведенных мероприятиях к этим знаменательным датам, о межведомственной работе по улучшению условий жизни и быта нуждающихся в помощи ветеранов и пожилых граждан.
Заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста Светлана Козлович вручила знак «1000 гадоў Брэсту» пропагандисту патриотического объединения «Память» Николаю Александровичу Просмыцкому. За плодотворную работу с молодежью чествовали ветерана Великой Отечественной войны Ивана Семеновича Долгова. Лидию Сергеевну Дракину, члена президиума Совета ветеранов и ветерана Великой Отечественной войны Николая Никитовича Мельника, тепло поздравили с Днем рождения.
На пленуме было принято решение достойно встретить 75-летие Победы. Главное, чтобы все ветераны были охвачены вниманием и заботой, как со стороны властей, так и со стороны предприятий, организаций, учреждений образования.
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Ушедший год был наполнен мероприятиями, посвященными 1000-летию Бреста и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. На пленуме подвели...
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