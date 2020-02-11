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Белорусские теннисистки узнали соперниц на групповой стадии финального турнира Кубка Федерации

11.02.2020 20:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

11 февраля в Будапеште состоялась жеребьевка финального турнира Кубка Федерации, в ходе которой определились составы троек команд на групповой стадии соревнований, которые состоятся 14−19 апреля в Будапеште.


Фото: Reuters

Группа A

1. Франция
2. Россия
3. Венгрия

Группа B

1. Австралия
2. Беларусь
3. Бельгия

Группа C

1. США
2. Испания
3. Словакия

Группа D

1. Чехия
2. Германия
3. Швейцария

Лучшая команда каждой из групп сыграет в полуфинале Кубка Федерации, причем победитель группы А будет соперничать с победителем группы С, а лидер группы В поборется с лидером группы D.

Напомним, что женская сборная Беларуси по теннису пробилась в финальный турнир Кубка Федерации после гостевой победы над командой Нидерландов в плей-офф Мировой группы — 3:2.

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11 февраля в Будапеште состоялась жеребьевка финального турнира Кубка Федерации, в ходе которой определились составы троек команд на групповой стадии...
 
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