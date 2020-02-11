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Белорусские теннисистки узнали соперниц на групповой стадии финального турнира Кубка Федерации
Источник материала: Tut.by
11 февраля в Будапеште состоялась жеребьевка финального турнира Кубка Федерации, в ходе которой определились составы троек команд на групповой стадии соревнований, которые состоятся 14−19 апреля в Будапеште.
Группа A
1. Франция
Группа B
1. Австралия
Группа C
1. США
Группа D
1. Чехия
Лучшая команда каждой из групп сыграет в полуфинале Кубка Федерации, причем победитель группы А будет соперничать с победителем группы С, а лидер группы В поборется с лидером группы D.
Напомним, что женская сборная Беларуси по теннису пробилась в финальный турнир Кубка Федерации
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11 февраля в Будапеште состоялась жеребьевка финального турнира Кубка Федерации, в ходе которой определились составы троек команд на групповой стадии...
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