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МАРТ предлагает ввести допмеры по защите внутреннего рынка

12.02.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство антимонопольного регулирования и торговли считает необходимым ввести дополнительные меры по защите внутреннего рынка. Об этом сообщил сегодня журналистам замминистра Андрей Картун перед итоговой коллегией МАРТ, передает корреспондент БЕЛТА.

МАРТ предлагает ввести допмеры по защите внутреннего рынка

По словам Андрея Картуна, доля отечественных товаров на внутреннем рынке за последние пять лет снизилась на восемь процентных пунктов в целом (по продовольственной группе чуть меньше - около пяти процентных пунктов).

"Сейчас по продовольственной группе доля отечественных товаров на рынке составляет около 77,5%. Конечно, в таких условиях нам необходимо принимать дополнительные меры по защите внутреннего рынка", - сказал замминистра.

Этот вопрос планируется обсудить сегодня на коллегии МАРТ.

 
 
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  Министерство антимонопольного регулирования и торговли считает необходимым ввести дополнительные меры по защите внутреннего рынка. Об этом сообщил сегодня...
 
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