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В отделении милиции в Гомеле застрелился человек
Источник материала: Партизан
В Железнодорожном отделении милиции в Гомеле застрелился человек.
Трагическое происшествие случилось 11 февраля.
Ранее в телеграм-канале NEXTA
Днём во вторник уже бывший охотник пришёл в отделение милиции и попросил выдать ему ружьё, чтобы сделать снимок — он якобы хотел дать объявление с фото.
Сотрудник милиции ружьё дал. В какой-то момент что-то отвлекло его внимание, чем воспользовался мужчина — подал патрон в патронник и произвёл выстрел себе в голову.
Всё это произошло в одном из кабинетов. На милиционера якобы возбудили уголовное дело.
Однако официально сообщается только о проведённой проверке и передаче её материалов, а также видеозаписей в УСК по Гомельской области.
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В Железнодорожном отделении милиции в Гомеле застрелился человек.
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