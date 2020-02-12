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В отделении милиции в Гомеле застрелился человек

12.02.2020 14:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Железнодорожном отделении милиции в Гомеле застрелился человек.



Трагическое происшествие случилось 11 февраля. 

БелТА не сообщает его детали, пишет о "чрезвычайном происшествии со смертью человека". 

Ранее в телеграм-канале NEXTA появилась неофициальная информация. Из неё следует, что у одного из местных охотников после постановки медицинского диагноза "шизофрения" милиционеры изъяли ружьё и патроны. Мужчине дали полгода, чтобы его продать. 

Днём во вторник уже бывший охотник пришёл в отделение милиции и попросил выдать ему ружьё, чтобы сделать снимок — он якобы хотел дать объявление с фото. 

Сотрудник милиции ружьё дал. В какой-то момент что-то отвлекло его внимание, чем воспользовался мужчина — подал патрон в патронник и произвёл выстрел себе в голову. 

Всё это произошло в одном из кабинетов. На милиционера якобы возбудили уголовное дело.

Однако официально сообщается только о проведённой проверке и передаче её материалов, а также видеозаписей в УСК по Гомельской области.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Железнодорожном отделении милиции в Гомеле застрелился человек.
 
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