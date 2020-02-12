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Мурашов об изменении требований к состоянию здоровья призывников: «Можно увидеть такие неадекватные оценки, что будут больных забирать, инвалидов»
Источник материала: СТВ
Срочную службу в армии обсуждали в программе
Андрей Мурашов, консультант отдела призыва Главного организационно-мобилизационного управления Вооруженных сил Республики Беларусь:
Все должны понимать, что результатом военно-врачебной экспертизы является итоговое заключение о категории годности к военной службе. И если тебя признали годным к военной службе, то в зависимости от имеющихся ограничений, ты должен проходить в том виде или роде Вооружённых сил, куда тебя предназначили. А там уже сложилась система боевой подготовки и подготовки военно-обученных ресурсов.
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Мурашов об изменении требований к состоянию здоровья призывников: «Можно увидеть такие неадекватные оценки, что будут больных забирать, инвалидов»
Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира». «Градус сколиоза увеличен до 17». Как изменились требования к здоровью призывников?
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