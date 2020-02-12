ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мурашов об изменении требований к состоянию здоровья призывников: «Можно увидеть такие неадекватные оценки, что будут больных забирать, инвалидов»

12.02.2020 20:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Градус сколиоза увеличен до 17». Как изменились требования к здоровью призывников?

Андрей Мурашов, консультант отдела призыва Главного организационно-мобилизационного управления Вооруженных сил Республики Беларусь:
Чтобы снять опасения многих людей, потому что тоже в средствах массовой информации сейчас можно увидеть такие неадекватные оценки принятого постановления, что будут больных забирать, инвалидов – гребут всех подряд. Тоже хотелось бы этим людям, если они думающие, и хотят посмотреть динамику развития данных требований, опять же обращаясь к историческому опыту. Ведь у нас в недалёком прошлом также в нашу белорусскую армию призывали людей, которых делили по состоянию здоровья – было сначала 3 категории. Было 3 графы предназначения по состоянию здоровья. Первая – это самая такая, без ограничений, которую можно было всех для специальных операций отправлять. То есть в самые войска подготовленные, с большой физической нагрузкой. А вторая и третья – там градация очень малая. И практически люди могли идти служить любые. Затем этот перечень был увеличен до пяти уже граф предназначения. Уже стали подходить индивидуально. То есть человек, при наличии определённого заболевания уже мог пойти в 5 видов Вооружённых сил.

Сейчас, на сегодняшний момент их уже 12! То есть вот эта дифференцированность в зависимости, какое заболевание, на что оно может повлиять, как оно может влиять на специфику рода войск либо вида Вооружённых сил. Это уже сделано, и эти 12 граф давно применяются. И соответственно, сделаны соответствующие изменения: человек, имеющий определённые ограничения по состоянию здоровья, которые ему позволяют проходить службу, допустим, проходить службу в определённом роду войск, имея 11 или 12 графу назначения, никто его ни в какие войска специального назначения не отправит, с первой графой.

Все должны понимать, что результатом военно-врачебной экспертизы является итоговое заключение о категории годности к военной службе. И если тебя признали годным к военной службе, то в зависимости от имеющихся ограничений, ты должен проходить в том виде или роде Вооружённых сил, куда тебя предназначили. А там уже сложилась система боевой подготовки и подготовки военно-обученных ресурсов.

Мурашов об изменении требований к состоянию здоровья призывников: «Можно увидеть такие неадекватные оценки, что будут больных забирать, инвалидов»

Люди в материале: Андрей Мурашов
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира». «Градус сколиоза увеличен до 17». Как изменились требования к здоровью призывников?
 
Новости дня
Новости разные
 
«Градус сколиоза увеличен до 17». Как изменились требования к здоровью призывников?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика