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«Диагноз сохранится в течение 3 лет». Кого призовут весной в армию после изменения требований к состоянию здоровья
Источник материала: СТВ
Срочную службу в армии обсуждали в программе
Игорь Мартынов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Годен он или не годен – это первое. Второе, что я бы хотел в этом вопросе сказать: когда говорят, что вот, всех негодных сейчас возьмут, это не говорит о то, что все пойдут и будут служить – там в силы специальных операций, либо пойдут они в части разведки, либо пойдут они в части специального назначения. Нет, у нас все призывники разделены на 12 граф состояния здоровья. И в соответствующей графе состояния здоровья – они подходят под те или иные воинские части, где будут служить те или иные призванные молодые люди.
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«Диагноз сохранится в течение 3 лет». Кого призовут весной в армию после изменения требований к состоянию здоровья
Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира». Минобороны о новых требованиях к состоянию здоровья призывников: «Боятся, что внезапно все...
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