Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса - по трубам канализации

Одной из зараженных оказалась 62-летняя женщина, которая не посещала ставший центром эпидемии Ухань и не общалась с другими инфицированными. Единственным возможным источником заражения был признан 75-летний мужчина, который попал в больницу неделей ранее. По предварительной информации, мужчина и женщина не были знакомы, однако через их квартиры проходил один и тот же канализационный стояк, сообщает телекомпания CNN.





Поскольку заражение через систему канализации в Гонконге уже происходило во время вспышки атипичной пневмонии в 2002 году, власти на всякий случай эвакуировали часть жителей дома и начали проверять систему водоснабжения и канализации. Вирус в системе они не обнаружили, заболевших в других квартирах, через которые проходит подозрительный стояк, также не нашли (у троих живших в одной квартире с заболевшей женщиной к тому времени тоже был выявлен вирус).





Однако специалисты выяснили, что в квартире одного из пациентов была самостоятельно переделана канализационная труба. Из-за неправильно созданной конструкции воздух из унитаза мог выходить наружу. А поскольку, как считают эксперты, вирус может передаваться через экскременты, вполне возможно, что таким образом он и перешел из одной квартиры в другую.





Власти при этом отметили, что угрозы распространения вируса на весь жилой комплекс нет, поскольку при нормальном устройстве труб вирус не сможет выйти наружу: мешать ему будет постоянно находящаяся в системе вода. В 2002 году, когда болезнетворные бактерии спокойно передвигались по канализационной системе, воды в трубах не было. В результате 300 человек заразились, 42 умерли.









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Ажиотаж с коронавирусом обеспечил работой бобруйскую фабрику "Славянка".

БЕЛТА директор предприятия Теймураз Бочоришвили. - В этом году мы добавили еще один защитный слой, чтобы минимизировать прохождение мелких частиц через маску. На данный момент уже изготовлено около 62 тыс. повязок. Сегодня еще столько же будет отгружено". "В связи с обострением ситуации вокруг нового коронавируса мы приступили к пошиву марлевых четырехслойных повязок. Это нужно для того, чтобы обеспечить жителей Беларуси средствами индивидуальной защиты и предотвратить панику в обществе, - рассказалдиректор предприятия. - В этом году мы добавили еще один защитный слой, чтобы минимизировать прохождение мелких частиц через маску. На данный момент уже изготовлено около 62 тыс. повязок. Сегодня еще столько же будет отгружено".

Как отметил директор, марлевые повязки имеют преимущества перед теми, которые производятся из нетканых материалов. Повязки из натурального хлопка не в ывают аллергии, не травмируют кожу, она не потеет. Кроме того, такие повязки многоразовые. "Их можно стирать, утюжить, использовать маску, пока она не износится. А после этого - спокойно утилизировать: хлопок биоразлагаем. Маски из нетканых материалов одноразовые и не утилизируются. Эпидемия пройдет, а последствия для природы будут катастрофические", - подчеркнул Теймураз Бочоришвили.

Бобруйское швейное предприятие в 2009 году уже привлекалось к выпуску средств индивидуальной защиты. Тогда в мире вспыхнула эпидемия гриппа H1N1.

ОАО "Славянка" - одно из крупнейших предприятий легкой промышленности Беларуси. Оно специализируется на выпуске одежды для взрослых и детей. Производственная мощность - около 600 тыс. единиц в год.







