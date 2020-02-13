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Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса - по трубам канализации
Источник материала: Партизан
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам. Выдвинуть эту гипотезу их побудил инцидент, который произошел в одном из жилых комплексов.
Одной из зараженных оказалась 62-летняя женщина, которая не посещала ставший центром эпидемии Ухань и не общалась с другими инфицированными. Единственным возможным источником заражения был признан 75-летний мужчина, который попал в больницу неделей ранее. По предварительной информации, мужчина и женщина не были знакомы, однако через их квартиры проходил один и тот же канализационный стояк, сообщает телекомпания CNN.
Поскольку заражение через систему канализации в Гонконге уже происходило во время вспышки атипичной пневмонии в 2002 году, власти на всякий случай эвакуировали часть жителей дома и начали проверять систему водоснабжения и канализации. Вирус в системе они не обнаружили, заболевших в других квартирах, через которые проходит подозрительный стояк, также не нашли (у троих живших в одной квартире с заболевшей женщиной к тому времени тоже был выявлен вирус).
Однако специалисты выяснили, что в квартире одного из пациентов была самостоятельно переделана канализационная труба. Из-за неправильно созданной конструкции воздух из унитаза мог выходить наружу. А поскольку, как считают эксперты, вирус может передаваться через экскременты, вполне возможно, что таким образом он и перешел из одной квартиры в другую.
Власти при этом отметили, что угрозы распространения вируса на весь жилой комплекс нет, поскольку при нормальном устройстве труб вирус не сможет выйти наружу: мешать ему будет постоянно находящаяся в системе вода. В 2002 году, когда болезнетворные бактерии спокойно передвигались по канализационной системе, воды в трубах не было. В результате 300 человек заразились, 42 умерли.
КСТАТИ
Ажиотаж с коронавирусом обеспечил работой бобруйскую фабрику "Славянка".
"В связи с обострением ситуации вокруг нового коронавируса мы приступили к пошиву марлевых четырехслойных повязок. Это нужно для того, чтобы обеспечить жителей Беларуси средствами индивидуальной защиты и предотвратить панику в обществе, - рассказал
Как отметил директор, марлевые повязки имеют преимущества перед теми, которые производятся из нетканых материалов. Повязки из натурального хлопка не в ывают аллергии, не травмируют кожу, она не потеет. Кроме того, такие повязки многоразовые. "Их можно стирать, утюжить, использовать маску, пока она не износится. А после этого - спокойно утилизировать: хлопок биоразлагаем. Маски из нетканых материалов одноразовые и не утилизируются. Эпидемия пройдет, а последствия для природы будут катастрофические", - подчеркнул Теймураз Бочоришвили.
Бобруйское швейное предприятие в 2009 году уже привлекалось к выпуску средств индивидуальной защиты. Тогда в мире вспыхнула эпидемия гриппа H1N1.
ОАО "Славянка" - одно из крупнейших предприятий легкой промышленности Беларуси. Оно специализируется на выпуске одежды для взрослых и детей. Производственная мощность - около 600 тыс. единиц в год.
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Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам. Выдвинуть эту гипотезу их побудил инцидент, который...
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