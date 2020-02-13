Эйсмонт: новый информационный телеканал планируется запустить в 2021 году

Источник материала: Вороновская газета





Новый информационный телеканал может появиться в Беларуси в 2021 году, заявил сегодня председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в программе «Актуальный микрофон» в эфире Первого национального канала Белорусского радио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«У меня журналисты спросили: что это будет за канал? Я сказал : например, Euronews или BBC. Все написали, что мы собираемся BBC создать в Беларуси, — сказал Иван Эйсмонт. — Мы собираемся создать белорусской информационный канал, равняясь на те потребности, те возможности, которые у нас есть. Уже разработана концепция. Этот вопрос достаточно подробно прорабатывается. Думаю, что в следующем году мы с удовольствием посмотрим этот канал».

По словам Ивана Эйсмонта, это будет типичный новостной информационно-аналитический телевизионный канал. «Как мы предполагаем, он будет работать с самого утра до позднего вечера. Скорее всего, будет иметь блочную систему, когда имеется костяк, который повторяется с часовым шагом, но все время обновляется, добавляется какая-то новая информация, — отметил председатель Белтелерадиокомпании. — Это будет площадка для интервью, видеоблогов, авторских передач, рубрик. Очевидно, что сейчас не хватает информации для обсуждения, разных мнений, просто телевизионных площадей. То, что мы предоставляем в эфире «Беларусь 1″, — около десятка выпусков новостей в день. Этого явно недостаточно. Намного больше информации вокруг нас — и в стране, и в мире. И нам бы хотелось ее донести до зрителей».

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