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25 упаковок инъекционных косметических препаратов обнаружено в тайниках автомобиля

13.02.2020 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестскими таможенниками в республиканском пункте таможенного оформления «Варшавский мост» выявлена партия косметики, спрятанная в тайниках автомобиля.

25 упаковок инъекционных косметических препаратов обнаружено в тайниках автомобиля

Гражданин Республики Беларусь следовал из Польши на автомобиле «FORD». Для прохождения таможенной границы выбрал «зелёный» коридор, подтвердив тем самым отсутствие у него товаров, подлежащих декларированию.

25 упаковок инъекционных косметических препаратов обнаружено в тайниках автомобиля
 25 упаковок инъекционных косметических препаратов обнаружено в тайниках автомобиля

Однако в ходе таможенного досмотра было установлено, что 30-летний житель Брестской области спрятал в пустотелом пространстве сабвуфера, приборной панели и в ящике для инструментов 25 упаковок препарата для инъекций, предназначенного для косметических целей.

25 упаковок инъекционных косметических препаратов обнаружено в тайниках автомобиля
 25 упаковок инъекционных косметических препаратов обнаружено в тайниках автомобиля

Общая оценочная стоимость незадекларированного товара составила 6 тыс. белорусских рублей. Товар и транспортное средство изъяты до решения суда.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь.

 
 
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  Брестскими таможенниками в республиканском пункте таможенного оформления «Варшавский мост» выявлена партия косметики, спрятанная в тайниках автомобиля. ...
 
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