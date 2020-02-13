|
25 упаковок инъекционных косметических препаратов обнаружено в тайниках автомобиля
13.02.2020 16:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестскими таможенниками в республиканском пункте таможенного оформления «Варшавский мост» выявлена партия косметики, спрятанная в тайниках автомобиля.
Гражданин Республики Беларусь следовал из Польши на автомобиле «FORD». Для прохождения таможенной границы выбрал «зелёный» коридор, подтвердив тем самым отсутствие у него товаров, подлежащих декларированию.
Однако в ходе таможенного досмотра было установлено, что 30-летний житель Брестской области спрятал в пустотелом пространстве сабвуфера, приборной панели и в ящике для инструментов 25 упаковок препарата для инъекций, предназначенного для косметических целей.
Общая оценочная стоимость незадекларированного товара составила 6 тыс. белорусских рублей. Товар и транспортное средство изъяты до решения суда.
Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестскими таможенниками в республиканском пункте таможенного оформления «Варшавский мост» выявлена партия косметики, спрятанная в тайниках автомобиля. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)