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В Березинском районе 15-летний подросток получил ожоги из-за детской шалости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Березинском районе ребенок получил ожоги.
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Скорее всего, события разворачивались так: мальчик находился во дворе частного дома, разлил бензин на тротуар и поджег.
Школьник испугался и начал тушить возгорание ногами.
В момент происшествия родители были на работе. В доме находилась старшая сестра – она смогла потушить одежду на брату подручными средствами. Девушка вызвала скорую помощь.
Причиной происшествия стала детская шалость.
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Новости Беларуси. В Березинском районе ребенок получил ожоги. По информации МЧС, происшествие случилось вечером 12 февраля. Спасатели получили сообщение, что...
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