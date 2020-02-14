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На Воранаўшчыне праходзіць раённы этап абласнога фестывалю-конкурсу “Таленты Прынямоння-2020”. Дзень другі, воранаўская зона (Фотасправаздача)
14.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
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На Воранаўшчыне праходзіць раённы этап абласнога фестывалю-конкурсу “Таленты Прынямоння-2020”. Дзень другі, воранаўская зона (Фотасправаздача)
На Вороновщине проходит районный этап областного фестиваля-конкурса «Таленты Прынямоння-2020»
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