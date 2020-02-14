ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Воранаўшчыне праходзіць раённы этап абласнога фестывалю-конкурсу “Таленты Прынямоння-2020”. Дзень другі, воранаўская зона (Фотасправаздача)

14.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

На Воранаўшчыне праходзіць раённы этап абласнога фестывалю-конкурсу “Таленты Прынямоння-2020”. Дзень другі, воранаўская зона (Фотасправаздача)


На Воранаўшчыне праходзіць раённы этап абласнога фестывалю-конкурсу “Таленты Прынямоння-2020”. Дзень другі, воранаўская зона (Фотасправаздача)
На Воранаўшчыне праходзіць раённы этап абласнога фестывалю-конкурсу “Таленты Прынямоння-2020”. Дзень другі, воранаўская зона (Фотасправаздача)
На Воранаўшчыне праходзіць раённы этап абласнога фестывалю-конкурсу “Таленты Прынямоння-2020”. Дзень другі, воранаўская зона (Фотасправаздача)
На Воранаўшчыне праходзіць раённы этап абласнога фестывалю-конкурсу “Таленты Прынямоння-2020”. Дзень другі, воранаўская зона (Фотасправаздача)
На Воранаўшчыне праходзіць раённы этап абласнога фестывалю-конкурсу “Таленты Прынямоння-2020”. Дзень другі, воранаўская зона (Фотасправаздача)
На Воранаўшчыне праходзіць раённы этап абласнога фестывалю-конкурсу “Таленты Прынямоння-2020”. Дзень другі, воранаўская зона (Фотасправаздача)
На Воранаўшчыне праходзіць раённы этап абласнога фестывалю-конкурсу “Таленты Прынямоння-2020”. Дзень другі, воранаўская зона (Фотасправаздача)
На Воранаўшчыне праходзіць раённы этап абласнога фестывалю-конкурсу “Таленты Прынямоння-2020”. Дзень другі, воранаўская зона (Фотасправаздача)
На Воранаўшчыне праходзіць раённы этап абласнога фестывалю-конкурсу “Таленты Прынямоння-2020”. Дзень другі, воранаўская зона (Фотасправаздача)
На Воранаўшчыне праходзіць раённы этап абласнога фестывалю-конкурсу “Таленты Прынямоння-2020”. Дзень другі, воранаўская зона (Фотасправаздача)
На Воранаўшчыне праходзіць раённы этап абласнога фестывалю-конкурсу “Таленты Прынямоння-2020”. Дзень другі, воранаўская зона (Фотасправаздача)
На Воранаўшчыне праходзіць раённы этап абласнога фестывалю-конкурсу “Таленты Прынямоння-2020”. Дзень другі, воранаўская зона (Фотасправаздача)
На Воранаўшчыне праходзіць раённы этап абласнога фестывалю-конкурсу “Таленты Прынямоння-2020”. Дзень другі, воранаўская зона (Фотасправаздача)
На Воранаўшчыне праходзіць раённы этап абласнога фестывалю-конкурсу “Таленты Прынямоння-2020”. Дзень другі, воранаўская зона (Фотасправаздача)
На Воранаўшчыне праходзіць раённы этап абласнога фестывалю-конкурсу “Таленты Прынямоння-2020”. Дзень другі, воранаўская зона (Фотасправаздача)
На Воранаўшчыне праходзіць раённы этап абласнога фестывалю-конкурсу “Таленты Прынямоння-2020”. Дзень другі, воранаўская зона (Фотасправаздача)
На Воранаўшчыне праходзіць раённы этап абласнога фестывалю-конкурсу “Таленты Прынямоння-2020”. Дзень другі, воранаўская зона (Фотасправаздача)
На Воранаўшчыне праходзіць раённы этап абласнога фестывалю-конкурсу “Таленты Прынямоння-2020”. Дзень другі, воранаўская зона (Фотасправаздача)

 

На Вороновщине проходит районный этап областного фестиваля-конкурса «Таленты Прынямоння-2020»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Снова вместе. Соболенко вернула в команду Турсунова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика