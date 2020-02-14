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Лукашенко настаивает на скидке на газ для пострадавших от ЧАЭС регионов

14.02.2020 14:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко настаивает на скидке на газ для пострадавших от ЧАЭС регионов

фото: bdg.by

Сегодня Беларусь и "Газпром", наконец, подписали документ по порядке формирования цен на газ на текущий год.

Напомним, что жесткий торг по ценам на газ велся с конца прошлого года. Потребовалось несколько встреч на высшем уровне, чтобы договориться. После встречи в Сочи 7 февраля стало известно, что Беларусь будет получать газ по цене прошлого года – 127 долларов за тысячу кубометров. Ранее Минск настаивал на снижении цены до уровня Смоленской области (в 2 раза), ссылаясь на союзнические договоренности. Однако российская сторона эти предложения отвергла.

Сегодня протокол о порядке формирования цен на газ на 2020 год подписали посол Беларуси в России Владимир Семашко, министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает Белта.

Между тем, находясь сегодня в Гомельской области, Александр Лукашенко предложил РФ снизить цену газа для регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.  По мнению белорусского президента, Россия, будучи преемницей СССР, должна выполнять обещания советского правительства о поддержке пострадавших территорий. "Люди еще не могут пользоваться и древесиной, и другими видами топлива в силу этой беды", - пояснил Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня Беларусь и "Газпром", наконец, подписали документ по порядке формирования цен на газ на текущий год.
 
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