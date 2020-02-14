Лукашенко настаивает на скидке на газ для пострадавших от ЧАЭС регионов

Источник материала: Ежедневник



фото: bdg.by

Сегодня Беларусь и "Газпром", наконец, подписали документ по порядке формирования цен на газ на текущий год.

Напомним, что жесткий торг по ценам на газ велся с конца прошлого года. Потребовалось несколько встреч на высшем уровне, чтобы договориться. После встречи в Сочи 7 февраля стало известно, что Беларусь будет получать газ по цене прошлого года – 127 долларов за тысячу кубометров. Ранее Минск настаивал на снижении цены до уровня Смоленской области (в 2 раза), ссылаясь на союзнические договоренности. Однако российская сторона эти предложения отвергла.

Сегодня протокол о порядке формирования цен на газ на 2020 год подписали посол Беларуси в России Владимир Семашко, министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает Белта .

Между тем, находясь сегодня в Гомельской области, Александр Лукашенко предложил РФ снизить цену газа для регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. По мнению белорусского президента, Россия, будучи преемницей СССР, должна выполнять обещания советского правительства о поддержке пострадавших территорий. "Люди еще не могут пользоваться и древесиной, и другими видами топлива в силу этой беды", - пояснил Лукашенко.