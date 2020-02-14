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В Минске Renault врезался в осветительную мачту, погиб подросток. Водитель получил права месяц назад

14.02.2020 14:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В столице в ДТП погиб 17-летний парень. Авария произошла около полуночи на улице Горецкого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске Renault врезался в осветительную мачту, погиб подросток. Водитель получил права месяц назад

Водитель Renault не справился с управлением и врезался в осветительную мачту. В автомобиле находились четверо несовершеннолетних пассажиров, один из них скончался на месте трагедии. Остальные сейчас в реанимации.

В Следственном комитете сообщили, что 19-летний водитель получил права в январе этого года. Возбуждено уголовное дело.

В Минске Renault врезался в осветительную мачту, погиб подросток. Водитель получил права месяц назад

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Новости Беларуси. В столице в ДТП погиб 17-летний парень. Авария произошла около полуночи на улице Горецкого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   ...
 
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