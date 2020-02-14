|
В Минске Renault врезался в осветительную мачту, погиб подросток. Водитель получил права месяц назад
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В столице в ДТП погиб 17-летний парень. Авария произошла около полуночи на улице Горецкого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Водитель Renault не справился с управлением и врезался в осветительную мачту. В автомобиле находились четверо несовершеннолетних пассажиров, один из них скончался на месте трагедии. Остальные сейчас в реанимации.
В Следственном комитете сообщили, что 19-летний водитель получил права в январе этого года. Возбуждено уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске Renault врезался в осветительную мачту, погиб подросток. Водитель получил права месяц назад
Новости Беларуси. В столице в ДТП погиб 17-летний парень. Авария произошла около полуночи на улице Горецкого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)