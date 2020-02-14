Осиповчанин Юрий Степанов награжден грамотой на коллегии в Могилеве

Источник материала: Асiповiцкi край

Сегодня на коллегии главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилёвского облисполкома по итогам работы за 2019 год Юрий Степанов был отмечен грамотой «За активную работу по установлению судеб пропавших без вести и погибших при защите Отечества, личное участие в полевых поисковых работах, проведенных совместно с 52 отдельным специализированным поисковым батальоном на территории Могилевской области».