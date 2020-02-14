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Осиповчанин Юрий Степанов награжден грамотой на коллегии в Могилеве
14.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Сегодня на коллегии главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилёвского облисполкома по итогам работы за 2019 год Юрий Степанов был отмечен грамотой «За активную работу по установлению судеб пропавших без вести и погибших при защите Отечества, личное участие в полевых поисковых работах, проведенных совместно с 52 отдельным специализированным поисковым батальоном на территории Могилевской области».
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Сегодня на коллегии главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилёвского облисполкома по итогам работы за 2019 год Юрий Степанов был отмечен...
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