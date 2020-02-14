ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выборы и «Газпром». Почему Лукашенко грозит санкциями за БелАЭС

14.02.2020 19:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Эксперт по Беларуси объяснил в эфире НСН новый выпад Лукашенко против России.

Заплатить штраф за просрочку ввода в строй Белорусской АЭС (БелАЭС), либо смягчить условия по кредиту потребовал от России президент Беларуси Александр Лукашенко.

Политолог Александр Зимовский объяснил новый выпад Лукашенко против России избирательной кампанией.

«Атомную станцию построить - это не мешок картошки купить. Увы, Беларусь совершила ошибку, типичную для страны третьего мира, которая пытается завести у себя высокие технологии. В нашем - случае построить атомную электростанцию. Изначальным требованием белорусов было включение в проект именно белорусских субподрядчиков. Рабочие места, передача передового опыта. Обычная демагогия. Тут-то и был чёртик в табакерке. Россия не слишком сопротивлялась, комитет госконтроля Беларуси успешно всё проконтролировал и рапортовал о том, что 80% строймонтажа взялись выполнять белорусские девелоперы. Так что вопрос просрочки обоюдоострый. Всегда можно выдвинуть встречное требование, что «ваши строители не успевают за нашими сроками». Но это нас никуда не приведет. Тут как у сатирика Райкина: “Кто сшил костюм?” Могу ещё добавить, что перенос сроков запуска станции был согласован в Минске два года тому. Партнёры дружно всё подписали и график назначили такой: в декабре 2019 года начало эксплуатации первого энергоблока; в текущем же году запуск второго энергоблока. Последние данные, которыми я располагаю, говорят о том, что в первом квартале белорусы собирались вывести свою АЭС на физический пуск. Это атомщики так называют загрузку топлива в реактор.

Кроме собственно технологического прорыва ожидалось, что станция станет ключевым элементом избирательной кампании президента Беларуси. Как известно, он баллотируется на очередной срок. Вначале надеялись на 2019-й год, но сдача станции не поспевала. В том числе и по этой причине выборы перенесли на 2020 год. И сейчас речь идет о том, чтобы президент мог перерезать ленточку на глазах избирателей, чтобы забушевал пар в котлах, запрыгали стрелки амперметров и показали, что "ток пошел в сеть". Это мощный идеологический и агитационный проект. Поэтому волнение руководителя республики можно понять», - пояснил Александр Зимовский.

Политолог также предположил, что участившиеся со стороны Минска угрозы применения неких санкций против России объясняются еще и провалом «Газпрома», который был вынужден заключить контракт на транзит газа через Украину на условиях Киева.

«Всё белорусское руководство находится под огромным впечатлением от того, как Украина выдоила из "Газпрома" несколько миллиардов долларов. И сейчас в Минске мучительно думают, роют архивы, ищут бумаги, зацепки, дающие Беларуси шанс повторить такой финт. Можно ли и белорусам где-то сыграть в такую же колоду со Стокгольмским арбитражем? И, как с куста, получить несколько лишних миллиардов в казну», - добавил эксперт.

Однако повторить этот успех Минску будет сложно.

«В межправительственном соглашении о строительстве БелАЭС и в протоколах, которыми это соглашение обросло за долгие годы, вообще отсутствует механизм штрафных санкций. Все спорные вопросы решаются на переговорах. Статья 18, пункт 1 Соглашения: “Споры между Сторонами относительно применения и (или) толкования настоящего Соглашения разрешаются путем консультаций и переговоров между компетентными органами Сторон, если Стороны не договорятся об ином”. И никаких международных арбитражей. Не по злонамеренности одной стороны или глупости другой. А просто потому, что атомные проекты по прежнему окутаны ореолом государственной тайны. Должны же быть и у БелАЭС свои тайны?», - риторически спросил Зимовский.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области по соглашению 2011 года между правительствами России и Беларуси. Москва выделила кредит до 2035 года, покрывающий 90% стоимости станции в размере 10 млрд долларов.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперт по Беларуси объяснил в эфире НСН новый выпад Лукашенко против России.
 
Новости дня
Новости разные
 
Шушкевич: Лукашенко наконец-то сказал правду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика