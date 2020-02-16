«Давая детям книги, мы даем им крылья…»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Эта фраза немецкой писательницы Йелле Лепман очень точно отражает наши устремления по пропаганде книг и чтения. К сожалению, сегодня остро встает проблема приобщения детей к чтению. Дети намного больше увлечены технологиями и «онлайном». Научно доказано, что книги развивают не только грамотность, фантазию и мышление в целом, но и формируют личность юного читателя, чего не скажешь о компьютерных играх и «зависании» в планшете. Сегодняшнему школьнику надо, чтобы информация подавалась ярко, динамично и, желательно, коротко. И здесь главное для библиотекаря — привлечь внимание, вызвать эмоциональную реакцию, интерес к чтению и желание взять книгу в руки.





Все наши мероприятия направлены на поддержку и развитие интереса к чтению юных горожан. Среди них марафоны чтения, акции, конкурсы, библиотечные квесты. Ежегодно мы проводим городскую акцию в помощь продвижения чтения «Лета з добрай кнігай», также приглашаем издательства и книготорговые организации. Традиционной стала акция в поддержку чтения «Неделя детской книги», в рамках которой проходит награждение грамотами и подарками самых активных читателей-детей.

Наши читатели разного возраста имели возможность встретиться с писателями: Ириной Карнауховой, Валерием Квилория, Анатолием Бутевичем, Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак, Павлом Гушинцом и Надей Бука, Надеей Ясминска.

Предмет нашей особой заботы и внимания — индивидуальные посетители. Каждому читателю мы помогаем сориентироваться в огромном многообразии книжного мира, подбираем книги по его интересам. Есть дети, которые не только сами много читают, но и приводят в библиотеку своих младших сестер и брать-ев, помогают им в выборе книг. Это Мира и Софита Хандрико, Никита и Полина Бокун, Полиана, Эвелина и Илья Маркушевские, Алексей, Надежда и Глеб Хвитько, Александра и Алексей Азарко, Иван и Арсений Кузнецов и другие.

Отдельное внимание уделяем работе с дошкольниками. Наши проекты «Библиокроха» и студия литературного развития «Путешествие со сказкой» направлены на формирование читательской потребности ребенка в дошкольный период его развития.

Мы, библиотекари, считаем, что чем раньше ребенок познакомится с книгой, тем раньше он окунется в книжную среду, чем больше он слушает чтение вслух, тем быстрее у него формируется навык читателя и развивается стимул к самостоятельному чтению. Не секрет, что отношение к книге детей — зеркальное отражение отношения к ней взрослых, поэтому взрослые должны стать примером проявления интереса к книге. Отрадно, что многие родители разделяют наше мнение, приобщая к чтению своих малышей. Самые активные наши маленькие читатели — Анна Анисович, Мария Белоус, Костя Пекутько, Надежда Головко, Кирилл Мурза, Мария и Ярослав Рыбочкины, Михаил Тумилович, Ксения и Костя Колодинские и другие. Сам факт регулярных совместных походов в библиотеку придает в глазах ребенка книгам и чтению значимости.

Записаться к нам можно с любого возраста. Как сказала детский специалист по чтению И.Н. Тимофеева, дети больше, чем игрушкам, радуются, когда родители читают им книги. Причина дет-ской радости проста: дети жаждут общаться с родителями — вместе с ними переживать, радоваться, печалиться.

В заключение хотелось бы сказать, что чтение — это привычка, которой не учат, а которой «заражаются», и привычка эта должна появиться у ребенка в самом юном возрасте. А «заразить» ею можем мы, взрослые, — родители, библиотекари, воспитатели.

Алёна ЧУХЛЕЙ, заведующий отделом по работе с детьми Несвижской центральной районной библиотеки имени П. Пронузо.