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«Пристегнулся сам – позаботься о ребенке!». В области ГАИ усилит службу у школ, детских садов и поликлиник

17.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Пристегнулся сам – позаботься о ребенке!». В области ГАИ усилит службу у школ, детских садов и поликлиник

Акция «Пристегнулся сам – позаботься о ребенке!» пройдет с 17 по 24 февраля и будет направлена на предупреждение детского травматизма. Цифры прошлого года неутешительные. Если в 2018 году на дорогах области не погибло ни одного ребенка, то в 2019 – двое, а пострадало 46 несовершеннолетних, 22 ребенка получили травмы и увечья в качестве пассажиров.

 
Статистика 2020 года уже пополнилась ДТП с участием детей – в авариях травмы получили 6 несовершеннолетних – 3 из них были пассажирами. Поэтому под особым контролем – соблюдение правил перевозки маленьких пассажиров. По правилам, все дети до 12 лет ростом не выше 150 сантиметров должны находиться в специальных креслах.
 
Правоохранители будут дежурить вблизи мест, куда чаще всего родители привозят детей и проверять, как их пристегивают. Это школы, детские сады, поликлиники.
 

Кроме того, сотрудники ГАИ проведут разъяснительную работу и профилактические беседы в учреждениях образования и трудовых коллективах.

https://grodnonews.by/

 
 
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Акция «Пристегнулся сам – позаботься о ребенке!» пройдет с 17 по 24 февраля и будет направлена на предупреждение детского травматизма. Цифры прошлого года...
 
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