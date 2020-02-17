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«Пристегнулся сам – позаботься о ребенке!». В области ГАИ усилит службу у школ, детских садов и поликлиник
17.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Акция «Пристегнулся сам – позаботься о ребенке!» пройдет с 17 по 24 февраля и будет направлена на предупреждение детского травматизма. Цифры прошлого года неутешительные. Если в 2018 году на дорогах области не погибло ни одного ребенка, то в 2019 – двое, а пострадало 46 несовершеннолетних, 22 ребенка получили травмы и увечья в качестве пассажиров.
Статистика 2020 года уже пополнилась ДТП с участием детей – в авариях травмы получили 6 несовершеннолетних – 3 из них были пассажирами. Поэтому под особым контролем – соблюдение правил перевозки маленьких пассажиров. По правилам, все дети до 12 лет ростом не выше 150 сантиметров должны находиться в специальных креслах.
Правоохранители будут дежурить вблизи мест, куда чаще всего родители привозят детей и проверять, как их пристегивают. Это школы, детские сады, поликлиники.
Кроме того, сотрудники
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«Пристегнулся сам – позаботься о ребенке!». В области ГАИ усилит службу у школ, детских садов и поликлиник
Акция «Пристегнулся сам – позаботься о ребенке!» пройдет с 17 по 24 февраля и будет направлена на предупреждение детского травматизма. Цифры прошлого года...
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