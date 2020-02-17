ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дочь Глюкозы кардинально сменила имидж. Она коротко постриглась и перекрасилась в фиолетовый

17.02.2020 15:49 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Старшая дочь певицы Глюкозы кардинально сменила имидж – она сделала очень короткую стрижку и покрасила волосы в фиолетовый цвет.  

Снимки 12-летняя Лидия опубликовала на своей странице в Instagram.  

Дочь Глюкозы кардинально сменила имидж. Она коротко постриглась и перекрасилась в фиолетовый
Фото: instagram.com/idontcareaboutmyselfhaha

Снимок со стрижкой-ежиком и новым цветом волос девочка подписала так: «Неформал».  

Дочь Глюкозы кардинально сменила имидж. Она коротко постриглась и перекрасилась в фиолетовый
Фото: instagram.com/idontcareaboutmyselfhaha

Лидия иронизирует над комментариями, которые оставляют под ее снимками. Например, публикует фото и спрашивает: «Что во мне изменилось?»  

Дочь Глюкозы кардинально сменила имидж. Она коротко постриглась и перекрасилась в фиолетовыйФото: instagram.com/idontcareaboutmyselfhaha

Неизвестно, как на такие эксперименты со стилем отреагировали родители девочки. Но Наталья Ионова ранее рассказывала в интервью, что будучи подростком тоже любила менять образы – она носила короткую стрижку в начале карьеры.  

Дочь Глюкозы кардинально сменила имидж. Она коротко постриглась и перекрасилась в фиолетовый
Фото: instagram.com/idontcareaboutmyselfhaha

Именно с ней Глюкоза снималась в «Ералаше».   

Спустя десятилетия. Как изменились молодые актёры «Ералаша» (читать далее).   

Люди в материале: Лидия Чистякова, Наталья Ионова, Глюкоза

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Старшая дочь певицы Глюкозы кардинально сменила имидж – она сделала очень короткую стрижку и покрасила волосы в фиолетовый цвет.   Снимки 12-летняя Лидия...
 
Новости дня
Новости разные
 
И ДОШЛИ ДО БЕРЛИНА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика