Сотрудники Крупского РОВД регулярно проводят профилактические беседы с крупчанами

– Подучетные семьи – под постоянным контролем правоохранителей, прокуратуры, сотрудников РОЧС и других заинтересованных ведомств, – говорит Иван Куркин. – Внеплановые визиты в дома, где проживают родители с детьми, осуществляются регулярно.
Остановка – деревня Миколаевка. В доме проживает семья – родители и сын-подросток. По всему видно: к визитам правоохранителей здесь привыкли. Родители отвечают на вопросы четко и конкретно.
– Цель визита знаете?
– Конечно! Посмотреть, провести разъяснительную беседу, помочь в случае необходимости.
– Как дела?
– Потихоньку – работаем, учимся.
– В районе проходит месячник пожарной безопасности.
– Пожалуйста, смотрите: проводка, как и положено, в коробе. В доме две печи – топим по правилам: дровами, не перекаливаем, одежду над топящейся печью не сушим, предтопочный лист имеется.
– А вот трещина.
– Устраним, дело минутное.
– АПИ в доме имеется?
– В комнате, где печь. В рабочем состоянии.
С точки зрения пожарной безопасности в этом доме все в порядке. Екатерина Журавкина передает для подростка, который в школе, подарок. Взрослые удивлены – узнают, что проходит акция «29 добрых дел», благодарят за внимание.
Интересуюсь:
– А как вы относитесь к таким рейдам?
– Все в порядке вещей! Что плохого в том, что о нашей безопасности кто-то заботится? А вообще, эта забота должна быть общей – и, в первую очередь, сами люди должны задуматься о своей безопасности.
Фото Александра БУДЬКО.