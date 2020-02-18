Сотрудники Крупского РОВД регулярно проводят профилактические беседы с крупчанами

Источник материала: Крупскi веснiк (Крупки)

Месячник пожарной безопасности продолжается. Ежедневная деятельность всех субъектов профилактики направлена на активную работу с населением. Акцент – на социально уязвимые категории. Вместе с участковым инспектором по делам несовершеннолетних Крупского РОВД Иваном Куркиным и социальным педагогом социально-педагогического центра Екатериной Журавкиной мы побывали в нескольких семьях.



Иван КУРКИН проводит профилактическую беседу с хозяевами: как защитить свой дом от огня, уберечь родных и близких, сохранить свое здоровье.

– Подучетные семьи – под постоянным контролем правоохранителей, прокуратуры, сотрудников РОЧС и других заинтересованных ведомств, – говорит Иван Куркин. – Внеплановые визиты в дома, где проживают родители с детьми, осуществляются регулярно.

Остановка – деревня Миколаевка. В доме проживает семья – родители и сын-подросток. По всему видно: к визитам правоохранителей здесь привыкли. Родители отвечают на вопросы четко и конкретно.

– Цель визита знаете?

– Конечно! Посмотреть, провести разъяснительную беседу, помочь в случае необходимости.

– Как дела?

– Потихоньку – работаем, учимся.

– В районе проходит месячник пожарной безопасности.

– Пожалуйста, смотрите: проводка, как и положено, в коробе. В доме две печи – топим по правилам: дровами, не перекаливаем, одежду над топящейся печью не сушим, предтопочный лист имеется.

– А вот трещина.

– Устраним, дело минутное.

– АПИ в доме имеется?

– В комнате, где печь. В рабочем состоянии.

С точки зрения пожарной безопасности в этом доме все в порядке. Екатерина Журавкина передает для подростка, который в школе, подарок. Взрослые удивлены – узнают, что проходит акция «29 добрых дел», благодарят за внимание.

Интересуюсь:

– А как вы относитесь к таким рейдам?

– Все в порядке вещей! Что плохого в том, что о нашей безопасности кто-то заботится? А вообще, эта забота должна быть общей – и, в первую очередь, сами люди должны задуматься о своей безопасности.

Фото Александра БУДЬКО.