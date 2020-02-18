ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сотрудники Крупского РОВД регулярно проводят профилактические беседы с крупчанами

18.02.2020 — Разное | Крупскi веснiк (Крупки)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Крупскi веснiк (Крупки)

Месячник пожарной безопасности продолжается. Ежедневная деятельность всех субъектов профилактики направлена на активную работу с населением. Акцент – на социально уязвимые категории. Вместе с участковым инспектором по делам несовершеннолетних Крупского РОВД Иваном Куркиным и социальным педагогом социально-педагогического центра Екатериной Журавкиной мы побывали в нескольких семьях.

Сотрудники Крупского РОВД регулярно проводят профилактические беседы с крупчанами
Иван КУРКИН проводит профилактическую беседу с хозяевами: как защитить свой дом от огня, уберечь родных и близких, сохранить свое здоровье.

– Подучетные семьи – под постоянным контролем правоохранителей, прокуратуры, сотрудников РОЧС и других заинтересованных ведомств, – говорит Иван Куркин. – Внеплановые визиты в дома, где проживают родители с детьми, осуществляются регулярно.

Остановка – деревня Миколаевка. В доме проживает семья – родители и сын-подросток. По всему видно: к визитам правоохранителей здесь привыкли. Родители отвечают на вопросы четко и конкретно.

– Цель визита знаете?

– Конечно! Посмотреть, провести разъяснительную беседу, помочь в случае необходимости.

– Как дела?

– Потихоньку – работаем, учимся.

– В районе проходит месячник пожарной безопасности.

– Пожалуйста, смотрите: проводка, как и положено, в коробе. В доме две печи – топим по правилам: дровами, не перекаливаем, одежду над топящейся печью не сушим, предтопочный лист имеется.

– А вот трещина.

– Устраним, дело минутное.

– АПИ в доме имеется?

– В комнате, где печь. В рабочем состоянии.

С точки зрения пожарной безопасности в этом доме все в порядке. Екатерина Журавкина передает для подростка, который в школе, подарок. Взрослые удивлены – узнают, что проходит акция «29 добрых дел», благодарят за внимание.

Интересуюсь:

– А как вы относитесь к таким рейдам?

– Все в порядке вещей! Что плохого в том, что о нашей безопасности кто-то заботится? А вообще, эта забота должна быть общей – и, в первую очередь, сами люди должны задуматься о своей безопасности.

Фото Александра БУДЬКО.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Месячник пожарной безопасности продолжается. Ежедневная деятельность всех субъектов профилактики направлена на активную работу с населением. Акцент – на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские женщины почти вдвое бережливее мужчин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика