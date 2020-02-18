Танкистам приходилось вывозить раненых и вытаскивать машины БМП из-под огня душманов

Источник материала: Крупскi веснiк (Крупки)

Так же, как когда-то четко выполняла боевые задачи под его управлением мощная гусеничная бронированная машина среди афганских гор и ущелий.

Немного биографии. Родился Виктор 13 февраля 1966 года в деревне Свиридовка. Учился в начальной школе деревни Новая Нива, затем были восьмилетняя Старослободская и Ухвальская средние школы.

В 1982 году после окончания 9 класса Виктор поступил в Могилевский совхоз-техникум на специальность «техник-механик». Во время учебы активно занимался в секции парашютистов при городской школе ДОСААФ в Бобруйске. В апреле 1985-го студент третьего курса Виктор Кисель призван Кличевским районным военным комиссариатом Могилевской области на действительную военную службу в ряды Советской Армии. Зачислен курсантом в воздушно-десантное учебное подразделение в/ч 52788 города Фергана Узбекской ССР. Через месяц в числе 24-х человек был отобран и командирован в город Тенджен Туркменской ССР в/ч 10858 232-й учебный танковый батальон, где освоил военно-учетную специальность «механик-водитель 3-го класса». В октябре 1985 года рядовой Кисель направлен в состав ограниченного контингента советских войск для оказания интернациональной помощи в Афганистан. Служил в должности старшего механика-водителя танка Т-62 № 315 в 3-й танковой роте 62-го Келецкого Краснознаменного отдельного артиллерийского самоходного дивизиона отдельного танкового батальона 103-й гв. воздушно-десантной дивизии в/ч п.п. 24832 города Кабул.

Виктор Игнатьевич рассказывает:

– Читая воспоминания и смотря фильмы об афганской войне, часто встречаешь утверждения, что танки оказались там лишними. И на самом деле задумываешься, что делать неуклюжим сорокатонным гусеничным бронированным машинам среди афганских гор и ущелий? И все же, танки сыграли свою весомую роль в той войне. Важное место в боевой деятельности 40-й армии отводилось выполнению охранных и конвойных задач. И среди тех, кто оборонял блокпосты и прикрывал грузовые автоколонны, были танки и нашего танкового батальона 103-й воздушно-десантной дивизии. Хотя полки соединения базировались в Кабуле, десантные батальоны постоянно перебрасывались в разные точки Афганистана для поддержки действий полков и дивизий. 62-й отдельный танковый батальон постоянно участвовал в боевых выходах. Во время одной из операций на Чарикаре разведчики 345-го полка попали в засаду. Нашу 3-ю танковую роту ночью подняли по тревоге и направили им на выручку. Бой оказался очень тяжелый. Нам, танкистам, пришлось вывозить раненых и вытаскивать машины БМП из-под огня душманов. Позже я узнал, что за выполнение поставленной боевой задачи был представлен к награде – медали «За отвагу».

Что самое страшное было на афганских дорогах? Это, конечно же, мины и фугасы, встречи с которыми не избежал, наверное, ни один танкист. При взрыве танк «подпрыгивает», и «полеты» эти, скажу, не из приятных. И если десант просто сбрасывает с «брони» на землю, то экипажу, особенно механику-водителю, приходилось, мягко говоря, несладко.

До демобилизации оставалось четыре месяца. Начался первый этап вывода войск из Афганистана. Вместе с экипажем танка я был командирован для усиления сторожевой заставы, которая находилась в Чарикарской равнине провинции Парван, недалеко от автотрассы Кабул-Хайратон.

Строки из служебной характеристики ефрейтора Виктора Киселя, старшего механика-водителя роты в/ч п.п. 24838: «…На территории ДРА с ноября 1985 года. За это время неоднократно участвовал в боевых операциях по уничтожению бандформирований мятежников. За мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга, награжден медалями «За отвагу» и «За отличие в воинской службе» II степени… (командир танковой роты Чернышев)».

В мае 1987-го ефрейтор Кисель был демобилизован из армии. Вернулся на родину. Продолжил образование – закончил Могилевский совхоз-техникум. Работал в совхозе «Новая Нива» – диспетчером, механиком, заведующим машинным двором, главным инженером. После объединения совхоза «Ухвала» и СПК «Матошка» – заведующим мастерскими, трактористом. Сегодня Виктор Игнатьевич работает трактористом на вывозке леса в Старослободском лесничестве ГЛХУ «Крупский лесхоз». Женат, воспитал сына, живет в деревне Старая Слобода.

Марина БАВТРУКЕВИЧ.