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Сразу семь лошадей вышли на слишком тонкий лед. Вот чем это закончилось

18.02.2020 12:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Башкирии семь лошадей вышли на лед, не зная, что он стал слишком тонким из-за нестабильной погоды. Поверхность не выдержала, и все животные провалились в очень холодную воду. Повезло, что рядом были люди и тяжелая техника: посмотрите, чем все закончилось.

 
 
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