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Сразу семь лошадей вышли на слишком тонкий лед. Вот чем это закончилось
Источник материала: Tut.by
В Башкирии семь лошадей вышли на лед, не зная, что он стал слишком тонким из-за нестабильной погоды. Поверхность не выдержала, и все животные провалились в очень холодную воду. Повезло, что рядом были люди и тяжелая техника: посмотрите, чем все закончилось.
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Конезаводчики бросились лошадям на помощь.
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