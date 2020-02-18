Сразу семь лошадей вышли на слишком тонкий лед. Вот чем это закончилось

Источник материала: Tut.by

В Башкирии семь лошадей вышли на лед, не зная, что он стал слишком тонким из-за нестабильной погоды. Поверхность не выдержала, и все животные провалились в очень холодную воду. Повезло, что рядом были люди и тяжелая техника: посмотрите, чем все закончилось.