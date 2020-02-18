Михаил Мархель про травму Мартыновича: Предварительный вердикт — выбыл на семь недель...

- Мартыновича в спарринге с норвежским "Молде" подстерегла травма мышцы задней поверхности бедра. Узнавали, насколько все серьезно?





- Да. Сегодня должно быть обследование и окончательный вердикт. А предварительный? Семь недель... Еще выпали Гутор и Чичкан. Вот для чего сбор тоже важен: чтобы мы могли варьировать ситуацию и понимать, на кого надеяться в случае форс- мажора. Понятно, в сборной есть риск получить травму, но есть он и в клубах — такова жизнь. Это вообще может случиться в любой момент.





- Что с голкиперами?





- У Гутора проблемы со спиной. Доктор сборной тоже осматривал Сашу, пока никаких конкретных прогнозов. А Чичкан выбыл как минимум на две недели. Да, и Плотников "сломался". Вот вам ситуация: три вратаря вне игры, и в итоге готовим на эти два матча Павлюченко и Хаткевича.





- Связка Мартыновича с Наумовым в центре обороны на матч с грузинами порвалась. Что теперь?





- Для этого и планировали взять на весь сбор Политевича из "Шахтера", который неплохо выглядит и, надеемся, поможет в Тбилиси. Прямо сейчас его роль в обороне важна. Да, не отпустили Никиту Наумова из "Жетысу". Ну, хотя бы один тайм с болгарами Сергей провел в паре с кем-то из тех, кто моложе — Павловцом, Швецовым... Тем более и здесь нам тоже надо определиться, кто главным образом будет подпирать Политевича и Наумова.









- На Лисаковича вы снова рассчитываете.





- Да. Он ездил на просмотр в один клуб, но что-то не срослось. Нюансов не знаю. Надеемся, в том числе и матчи сборной помогут ему заключить контракт с новой командой.





- Как смотрите на будущее Шкурина в сборной?





- Рассчитываем и на него. Общались с Гончаренко, отзывы у Виктора Михайловича хорошие. Хотели вызвать Шкурина, но предполагали, что шансов на это нет по уже озвученным причинам. Дай бог ему заиграть в ЦСКА или находиться там хотя бы "под основой". Мы встречались с Ильей, разговаривали и пришли к взаимопониманию.



