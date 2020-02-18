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Куда летим? Опасные маневры водителя Volkswagen попали на видео в Гродно

18.02.2020 12:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно водитель Volkswagen на высокой скорости проехал перекресток на красный сигнал светофора. Видео нарушения появилось в распоряжении издания «АвтоГродно».

Инцидент произошел 17 февраля на проспекте Янки Купалы. На записи видно, как автомобиль, в котором установлен видеорегистратор, отъезжает от остановки и останавливается перед светофором. Через 10 секунд после того, как загорается красный, на перекресток на довольно высокой скорости выезжает Volkswagen Passat B4. Немного притормозив и перестроившись в крайнюю правую полосу, нарушитель проезжает второй пешеходный, едва не сбив переходившую дорогу девушку.

«Наглость этого водителя — через край. Мало того, что чуть не снес пешеходов, так еще и вырезал другие автомобили», — прокомментировал запись автор видео.

 
Теги: Гродно
 
 
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Инцидент произошел 17 февраля на проспекте Янки Купалы.
 
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