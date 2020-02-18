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Белпочта временно не отправляет посылки в Китай
Источник материала: БДГ
Прием всех видов почтовых отправлений в Китай приостановлен в связи с отменой рейсов на данном направлении.
Об этом сообщает РУП «Белпочта» на официальном
Отмечается, что авиакомпании-партнеры, которые занимаются перевозками международных почтовых отправлений из Беларуси в Китай, отменили рейсы.
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Прием всех видов почтовых отправлений в Китай приостановлен в связи с отменой рейсов на данном направлении.
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