Белпочта временно не отправляет посылки в Китай

Прием всех видов почтовых отправлений в Китай приостановлен в связи с отменой рейсов на данном направлении.

Об этом сообщает РУП «Белпочта» на официальном сайте .

Отмечается, что авиакомпании-партнеры, которые занимаются перевозками международных почтовых отправлений из Беларуси в Китай, отменили рейсы.