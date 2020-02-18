«АвтоВАЗ» открыл новый испытательный трек для контроля качества автомобилей

Источник материала: Tut.by

Вместо уличного трека, который с 1973 года использовался для проверки каждого выпущенного автомобиля, открыта новая испытательная трасса, расположенная внутри главного корпуса. Это минимизирует влияние погодных условий на качество проверки автомобиля и улучшает условия труда водителей-испытателей, говорится в сообщении «АвтоВАЗа».





Каждый автомобиль после сборки проезжает по тестовому участку. На новом треке длиной 300 м расположены искусственные препятствия и виражи, обеспечивающие всеобъемлющую проверку качества сборки интерьера и работы основных систем и агрегатов автомобиля — ходовой части, коробки передач, рулевого управления.





Всего задействовано 8 разнообразных участков — имитация бордюров, «лежачий полицейский», покрытие «рыбья кость», два крутых виража, ассиметричная поверхность, брусчатка с крупным и мелким булыжником. Трек позволяет испытывать до 150 автомобилей в час.





Стандарты качества «АвтоВАЗа» предусматривают проверку на всех этапах производства: штамповка, литье металла и пластика, сварка и окраска кузова. Отдельно (и также в несколько этапов) тестируются двигатель и трансмиссия.