Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу в феврале - мае 2020 года

Источник материала: Ежедневник





Александр Лукашенкэ 17 февраля подписал указ №55 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве".

Документом предусматривается призвать в феврале - мае 2020 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку, а также граждан призывного возраста, утративших это право.

Выполнение указа позволит обеспечить потребности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в военнослужащих срочной службы и службы в резерве.

Одновременно документом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки