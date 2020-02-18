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Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу в феврале - мае 2020 года

18.02.2020 13:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу в феврале - мае 2020 года

Александр Лукашенкэ 17 февраля подписал указ №55 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве".

Документом предусматривается призвать в феврале - мае 2020 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку, а также граждан призывного возраста, утративших это право.

Выполнение указа позволит обеспечить потребности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в военнослужащих срочной службы и службы в резерве.

Одновременно документом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки

 
 
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Александр Лукашенкэ 17 февраля подписал указ №55 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве".
 
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