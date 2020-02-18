Нацбанк постановил: месяц - это всегда 31 день





Infobank , банки не так давно получили два письма Нацбанка, которые касаются валютных вкладов, облигаций и того, что считать «одним месяцем». Как сообщает, банки не так давно получили два письма Нацбанка, которые касаются валютных вкладов, облигаций и того, что считать «одним месяцем».





В письме № 76−19/9 регулятор прописал ограничения по ставкам валютных депозитов. В целом продолжается политика ограничения процентов по таким вкладам, чтобы они были намного меньше, чем по рублевым.





Например, верхний предел по новым срочным отзывным вкладам компаний и физлиц в долларах не должен быть больше верхней границы ключевой ставки Федеральной резервной системы США, увеличенной на 0,5%. То есть на данный момент потолок по новым (февральским) таким вкладам в Беларуси должен быть 2,25%.





В целом по евро и долларам ставки депозитов не могут доходить и до 3%. По российским рублям потолок — 5,6%.





Также очевидно, что Нацбанк ограничивает «короткие» вклады. Банки не должны привлекать депозиты на срок до одного месяца включительно. Исключение — отзывные вклады юрлиц.





Прописаны и другие меры, чтобы стимулировать вкладчиков держать депозиты подольше.









Отдельным письмом Нацбанк сообщил, что во избежание разночтений «сроком один месяц считать тридцать один календарный день». То есть все вклады, которые «короче» 31 дня, властями не приветствуются.





Ограничены и ставки по валютным облигациям банков: в долларах — не более 2,75%; в евро — не более 1%; в российских рублях — 5,6%.