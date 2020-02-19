Таможенную пошлину на электромобили хотят снова обнулить

Источник материала: Виртуальный Брест

Предполагается, что в случае принятия такого решение платить за растаможку "электричек" не нужно будет весь 2020 год.





"Обнулить" таможенную пошлину на электромобили решили на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии, которая прошла в минувший вторник, сообщила пресс-служба ЕЭК.

Нулевая ставка пошлины на автомобили без двигателя внутреннего сгорания будет действовать до конца 2020 года. За растаможку "электричек" не нужно будет платить и физлицам. Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович отметил, что такая мера поможет развитию рынка электромобилей, а также инфраструктуры для них.

"Прежде всего, для формирования рынка электромобилей ЕАЭС опережающими темпами должна создаваться инфраструктура и зарядные станции. Второй вопрос - производство собственных электромобилей", - подчеркнул Мясникович.

Нулевая ставка таможенной пошлины уже применялась – с осень 2016 года по конец августа 2017-го. Статистика ЕЭК свидетельствует, что импорт в Беларусь за указанный период увеличился почти в четыре раза. Однако в других странах ЕАЭС так сильно импорт не увеличился. Ограничением стало то, что нулевая растаможка не распространялась на физлиц.

Члены Коллегии ЕЭК поддержали решение о вводе нулевой ставки, теперь одобрить его должен Совет ЕЭК.