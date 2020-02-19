﻿ Таможенную пошлину на электромобили хотят снова обнулить. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Таможенную пошлину на электромобили хотят снова обнулить

19.02.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Предполагается, что в случае принятия такого решение платить за растаможку "электричек" не нужно будет весь 2020 год.

Таможенную пошлину на электромобили хотят снова обнулить

"Обнулить" таможенную пошлину на электромобили решили на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии, которая прошла в минувший вторник, сообщила пресс-служба ЕЭК.

Нулевая ставка пошлины на автомобили без двигателя внутреннего сгорания будет действовать до конца 2020 года. За растаможку "электричек" не нужно будет платить и физлицам. Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович отметил, что такая мера поможет развитию рынка электромобилей, а также инфраструктуры для них.

"Прежде всего, для формирования рынка электромобилей ЕАЭС опережающими темпами должна создаваться инфраструктура и зарядные станции. Второй вопрос - производство собственных электромобилей", - подчеркнул Мясникович.

Нулевая ставка таможенной пошлины уже применялась – с осень 2016 года по конец августа 2017-го. Статистика ЕЭК свидетельствует, что импорт в Беларусь за указанный период увеличился почти в четыре раза. Однако в других странах ЕАЭС так сильно импорт не увеличился. Ограничением стало то, что нулевая растаможка не распространялась на физлиц.

Члены Коллегии ЕЭК поддержали решение о вводе нулевой ставки, теперь одобрить его должен Совет ЕЭК.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Предполагается, что в случае принятия такого решение платить за растаможку "электричек" не нужно будет весь 2020 год. "Обнулить" таможенную пошлину на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мужики, Родину надо любить!» Разведчик Ботян считал себя обычным человеком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика