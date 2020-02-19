|
Лукашенко продлил «Тапасу» сроки строительства и налоговые льготы по «Олимпик Парку»
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко почти на год продлил действие инвестиционного договора, согласно которому связанная с бизнесменом Павлом Белым группа компаний «Тапас» строит комплекс «Олимпик Парк» в Лебяжьем. Это следует из указа президента, опубликованного на
Сегодняшний указ вносит изменения в указ № 365 от июля 2014 года, согласно которому строительство «Олимпик Парка» должно было завершиться в 2019 году. Но в итоге срок реализации проекта продлен до 30 ноября 2020 года.
Льготы также сохраняются на это время. Как минимум речь идет об освобождении застройщика от уплаты налога на землю, а также от уплаты налоговых пошлин и НДС при ввозе материалов из-за границы.
Указ хоть и вступает в силу сегодня, но распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 года. То есть — он принят постфактум.
«Олимпик Парк» будет состоять из многоквартирных и одноквартирных домов, объектов торговли и
В составе «Олимпик Парка» также построили скандальный ресторан «
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изначально комплекс должны были достроить в конце 2019 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)