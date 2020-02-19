Лукашенко продлил «Тапасу» сроки строительства и налоговые льготы по «Олимпик Парку»

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко почти на год продлил действие инвестиционного договора, согласно которому связанная с бизнесменом Павлом Белым группа компаний «Тапас» строит комплекс «Олимпик Парк» в Лебяжьем. Это следует из указа президента, опубликованного на Национальном правовом портале .



Фото: ГК «Тапас»

Сегодняшний указ вносит изменения в указ № 365 от июля 2014 года, согласно которому строительство «Олимпик Парка» должно было завершиться в 2019 году. Но в итоге срок реализации проекта продлен до 30 ноября 2020 года.



Изображение: "Яндекс. Карты"

Льготы также сохраняются на это время. Как минимум речь идет об освобождении застройщика от уплаты налога на землю, а также от уплаты налоговых пошлин и НДС при ввозе материалов из-за границы.

Указ хоть и вступает в силу сегодня, но распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 года. То есть — он принят постфактум.



Фото: ГК «Тапас»

«Олимпик Парк» будет состоять из многоквартирных и одноквартирных домов, объектов торговли и физкультурно-оздоровительного комплекса с хоккейной ареной.

В составе «Олимпик Парка» также построили скандальный ресторан « Лебяжий » на берегу пруда, ради которого указом президента постфактум изменили границы ландшафтных зон. Сейчас этот объект принадлежит Национальному олимпийскому комитету.